Общество

8 минут назад

Питомцам зоопарка подарили резиновые и пластиковые игрушки

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#зоопарк
Питомцам зоопарка подарили резиновые и пластиковые игрушки

16 декабря в зверинце пройдёт День игрушек.

Как сообщает Липецкий зоопарк, сотрудники отдела охраны окружающей среды Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области приняли участие в акции "Игрушки для зверушки" и подарили питомцам зоопарка резиновые и пластиковые игрушки.

Напомним, 16 декабря в зоопарке пройдёт показательная раздача игрушек животным.

В ноябре Липецкий зоопарк пригласил всех желающих принять участие в сборе игрушек для животных 

- Сотрудники Липецкого зоопарка мастерят для своих питомцев различные игрушки: гамаки, канатные дорожки и лесенки, подвесные кольца, кормушки с секретами, - отмечают в зверинце. - Для полноценной жизни в зоопарке животным помимо еды необходимы игрушки или предметы, которые обогатят их среду обитания, мотивируют зверьков на повышение двигательной активности, избавят их от скуки. В зоопарке с радостью примут в дар мячи любых размеров, бочки и бидоны, канаты, буйки для лодок, кегли, пластиковые конусы и ограждения для дорог, пластмассовые горки для детей, пластиковые трубы, плетёные корзины, бамбуковые палки, шишки и каштаны, игрушки для собак, кольца и косточки разных размеров и форм. Всех пришедших 16 декабря на «День игрушек» в зоопарк ждут увлекательные зрелища – игры животных. Гости увидят, как большие кошки, лисицы, волки, песцы, куницы, белки и другие питомцы зоопарка развлекают себя новыми игрушками.

Фото  zoo48.ru

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#зоопарк

Комментарии (2)

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:Житель

9 секунд назад
Фалоимитатор нужно директору подарить! Перекрыл возможность детям из многодетных семей раз в месяц ходить в зоопарк. Не госучреждение они... а как игрушки клянчить, яблоки у населения-это она впереди планеты всей
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Человек

2 минуты назад
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