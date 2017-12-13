Общество
8 минут назад
Питомцам зоопарка подарили резиновые и пластиковые игрушки
16 декабря в зверинце пройдёт День игрушек.
Как сообщает Липецкий зоопарк, сотрудники отдела охраны окружающей среды Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области приняли участие в акции "Игрушки для зверушки" и подарили питомцам зоопарка резиновые и пластиковые игрушки.
Напомним, 16 декабря в зоопарке пройдёт показательная раздача игрушек животным.
В ноябре Липецкий зоопарк пригласил всех желающих принять участие в сборе игрушек для животных
- Сотрудники Липецкого зоопарка мастерят для своих питомцев различные игрушки: гамаки, канатные дорожки и лесенки, подвесные кольца, кормушки с секретами, - отмечают в зверинце. - Для полноценной жизни в зоопарке животным помимо еды необходимы игрушки или предметы, которые обогатят их среду обитания, мотивируют зверьков на повышение двигательной активности, избавят их от скуки. В зоопарке с радостью примут в дар мячи любых размеров, бочки и бидоны, канаты, буйки для лодок, кегли, пластиковые конусы и ограждения для дорог, пластмассовые горки для детей, пластиковые трубы, плетёные корзины, бамбуковые палки, шишки и каштаны, игрушки для собак, кольца и косточки разных размеров и форм. Всех пришедших 16 декабря на «День игрушек» в зоопарк ждут увлекательные зрелища – игры животных. Гости увидят, как большие кошки, лисицы, волки, песцы, куницы, белки и другие питомцы зоопарка развлекают себя новыми игрушками.
Фото zoo48.ru
Напомним, 16 декабря в зоопарке пройдёт показательная раздача игрушек животным.
В ноябре Липецкий зоопарк пригласил всех желающих принять участие в сборе игрушек для животных
- Сотрудники Липецкого зоопарка мастерят для своих питомцев различные игрушки: гамаки, канатные дорожки и лесенки, подвесные кольца, кормушки с секретами, - отмечают в зверинце. - Для полноценной жизни в зоопарке животным помимо еды необходимы игрушки или предметы, которые обогатят их среду обитания, мотивируют зверьков на повышение двигательной активности, избавят их от скуки. В зоопарке с радостью примут в дар мячи любых размеров, бочки и бидоны, канаты, буйки для лодок, кегли, пластиковые конусы и ограждения для дорог, пластмассовые горки для детей, пластиковые трубы, плетёные корзины, бамбуковые палки, шишки и каштаны, игрушки для собак, кольца и косточки разных размеров и форм. Всех пришедших 16 декабря на «День игрушек» в зоопарк ждут увлекательные зрелища – игры животных. Гости увидят, как большие кошки, лисицы, волки, песцы, куницы, белки и другие питомцы зоопарка развлекают себя новыми игрушками.
Фото zoo48.ru
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