сегодня, 19:12
Дело сделано: Антон Заболотный официально стал игроком питерского «Зенита»
Теперь наш земляк появился и в самом богатом клубе России.
Сегодня была поставлена точка в деле перехода липчанина Антона Заболотного в питерский «Зенит».
Питерцы и теперь уже бывший клуб нашего земляка «Тосно» ударили по рукам, подписали бумаги, а Заболотный оформил личный контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года. Подробнее об условиях можно прочитать здесь.
Отметим, что начинавший делать первые шаги в СДЮШОР «Металлург» у тренера Олега Криволуцкого нападающий стал первым в истории липецким футболистов, перешедшим в клуб с берегов Невы.
А вот «зенитчики» в свое время оставили глубокий след в истории «Металлурга». В середине 2000-х нашу команду поднял из второй лиги в первый дивизион (нынешнюю ФНЛ) чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Анатолий Давыдов. Под его руководством тогда играли имеющие опыт выступлений за «основу» «Зенита» Дмитрий Давыдов, Александр Петухов и другие. Последний вообще является вторым по результативности бомбардиром в истории «Металлурга»…
Официальный сайт «Зенита» опубликовал интервью с нашим земляком.
— Антон, поздравляем вас с переходом в «Зенит». Как ощущения?
— Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с «Зенитом».
— Когда вообще появился вариант с переходом?
— Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.
— Наверняка же вы не единолично принимали решение. Кто-то вам что-то советовал?
— Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.
— С зенитовцами, которые играют в сборной, что-то обсуждали?
— Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход.
— Роберто Манчини сказал: «Заболотный — хороший игрок». Приятна такая похвала?
— Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.
— Вы были вместе со сборной России на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча с Испанией. Как вам арена? Произвела впечатление?
— Великолепная арена. На данный момент — это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть.
— Какие у вас сейчас планы? Будете отдыхать?
— Вместе с семьей полетим в отпуск. Когда вернусь, буду готовиться к продолжению сезона.
Фото "Спорт-экспресс"
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