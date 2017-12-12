Дело сделано: Антон Заболотный официально стал игроком питерского «Зенита»

Теперь наш земляк появился и в самом богатом клубе России.

Сегодня была поставлена точка в деле перехода липчанина Антона Заболотного в питерский «Зенит».

Питерцы и теперь уже бывший клуб нашего земляка «Тосно» ударили по рукам, подписали бумаги, а Заболотный оформил личный контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года. Подробнее об условиях можно прочитать здесь.

Отметим, что начинавший делать первые шаги в СДЮШОР «Металлург» у тренера Олега Криволуцкого нападающий стал первым в истории липецким футболистов, перешедшим в клуб с берегов Невы.

А вот «зенитчики» в свое время оставили глубокий след в истории «Металлурга». В середине 2000-х нашу команду поднял из второй лиги в первый дивизион (нынешнюю ФНЛ) чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Анатолий Давыдов. Под его руководством тогда играли имеющие опыт выступлений за «основу» «Зенита» Дмитрий Давыдов, Александр Петухов и другие. Последний вообще является вторым по результативности бомбардиром в истории «Металлурга»…

Официальный сайт «Зенита» опубликовал интервью с нашим земляком.

— Антон, поздравляем вас с переходом в «Зенит». Как ощущения?

— Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с «Зенитом».



— Когда вообще появился вариант с переходом?

— Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.



— Наверняка же вы не единолично принимали решение. Кто-то вам что-то советовал?

— Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.



— С зенитовцами, которые играют в сборной, что-то обсуждали?

— Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход.



— Роберто Манчини сказал: «Заболотный — хороший игрок». Приятна такая похвала?

— Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.



— Вы были вместе со сборной России на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча с Испанией. Как вам арена? Произвела впечатление?

— Великолепная арена. На данный момент — это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть.



— Какие у вас сейчас планы? Будете отдыхать?

— Вместе с семьей полетим в отпуск. Когда вернусь, буду готовиться к продолжению сезона.



Фото "Спорт-экспресс"

