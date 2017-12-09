Самый высокооплачиваемый воспитанник ДЮСШ «Металлурга» будет получать в «Зените» 1 миллион евро

Антон Заболотный - в центре "большой трансферной игры".

Появляются все новые подробности предстоящего перехода 26-летнего уроженца Липецка, делавшего первые шаги в футболе в ДЮСШ «Металлурга», Антона Заболотного в питерский «Зенит».

Так, по информации из кулуаров «зенитчики» и дебютант Премьер-Лиги ФК «Тосно», в составе которого Антон феерит в нынешнем сезоне, уже согласовали детали перехода. Так, питерцы заплатят за Заболотного 2,5 миллиона евро (любопытно, что по оценке экспертного сайта transfermarkt.de реальная стоимость липчанина в три раза меньше – 800 тысяч евро). Эта сумма оказалась на полмиллиона выше, чем предложение от «Краснодара», который давал за Заболотного «всего» 2 миллиона. «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники уточняет, что 1,5 миллиона «Зенит» заплатит «живыми» деньгами, а еще на один миллион даст тосненцам в аренду молодых перспективных футболистов, которые помогут клубу не вылететь из Премьер-Лиги. При этом зарплату этим игрокам будет платить «Зенит».

Заболотный перейдет в команду Роберто Манчини зимой, контракт рассчитан на 3,5 года, а оклад нападающего составит порядка 1 миллиона евро без учета премиальных за победы. Таким образом, Антон Заболотный станет самым высокооплачиваемым игроков, когда-либо занимавшимся футболом в липецкой спортивной школе.

Напомним, что в нынешнем сезоне Заболотный провел за «Тосно» 19 матчей в РФПЛ, забил 4 мяча, отдал 2 голевые передачи и впервые в карьере был вызван в национальную сборную России, в составе которой успел принять участие уже в 3-х товарищеских матчах.

Заболотный оказался в центре «большой трансферной игры»: он переходит в «Зенит», который наверняка покинет форвард-гигант Артем Дзюба, проводящий худший сезон за последние годы – 1 гол в 15-ти матчах. За Дзюбу намерен побороться столичный «Локомотив». Так же некоторые источники сообщают, что итальянец Манчини зимой намерен расстаться и с бывшим лидером «зенитчиков» Олегом Шатовым, который может оказаться в «Краснодаре».

Говоря о плюсах Заболотного, эксперты отмечают его фактуру (рост 188 см, вес 84 кг), умение цепляться за верховые мячи и умение хорошо играть головой. С другой стороны, «Зенит» при Манчини не использует большое количество навесов с флангов (в это причина провала Дзюбы, который играет в том же ключе?). В любом случае, хочется пожелать Антону в первую очередь не раствориться в погоне за высокой зарплатой в «звездном» питерском коллективе и не повторить судьбу Новосельцева, Терентьева, Цаллагова (еще ранее – Бухарова), переходивший в «Зенит» в ранге восходящих «звезд», нг теперь уже почти забытых.