Липецкая область продолжает привлекать инвестиции в инновации при проведении капитального ремонта

Фонд капитального ремонта Липецкой области активно работает над привлечением инвестиций в сферу капитального ремонта. Так, с октября 2017 года в области успешно реализуется ускоренная программа модернизации лифтового хозяйства, в рамках которой дополнительно меняют 300 лифтов.

Понимая высокую значимость систем капитального ремонта и большую потребность в наращивании темпов реализации программы, в2018 году планируется старт еще одной подпрограммы - модернизации фасадных групп. Сумма дополнительных инвестиций в проект составит 502,029 млн. руб., на которые дополнительно в период 2018-2019 гг. модернизируют фасады45 многоквартирных домов региона. Всего на 2018-2019 гг. запланирован капитальный ремонт фасадных групп в 390 многоквартирных домах.

«Привлечение инвестиций в сферу капитального ремонта это возможность динамично наращивать темпы реализации программы, а для наших граждан это более комфортные условия проживания уже сегодня, зачастую ранее запланированного срока. Новые фасадные группы — это не только придание современного облика нашим улицам, это, в первую очередь возможность сделать дома энергоэффективными» - отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин.

Действительно, одной из первостепенных задач, которая должна быть решена при помощи этого проекта является повышение энергоэффективности многоквартирных домов, поэтому все фасадные группы в рамках подпрограммы будут сделаны с применением энергосберегающих технологий.

Отметим, что 20 фасадов многокватирных домов будут модернизированы с помощью инновационной фасадной системы нового поколения, основное преимущество которой энергоэффективность. Данная система представляет собой двухслойную панель, с внешней стороны расположен облицовочный слой, внутренний слой панели выполнен из высококачественного теплоизоляционного материала на основе минеральных волокон, кроме того система нового поколения обладает максимальным коэффициентом однородности, равным 0,95. А благодаря вентиляционным каналам, расположенным с внешней стороны теплоизоляционного слоя, обеспечивается оптимальная влажность в помещении и в массиве стены. Важным аспектом новой технологии также является равномерность теплотехнических свойств и сохранение их во времени. По остальным многоквартирным домам, в рамках подпрограммы, будут применены энергоэффективные технологии «вентилируемого и мокрого» фасадов, а также будет осуществлен капитальный ремонт фасадов под покраску с использованием самых современных материалов.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, на сегодняшний день специалисты Фонда прорабатывают вопрос привлечения инвестиций при капитальном ремонте систем теплоснабжения» - добавил генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин

Для справки:

По проекту краткосрочного плана 2018 года запланирован капитальный ремонт в 610 многоквартирных домах, из них:

347 домов по строительно-монтажным работам,

263 дома по разработке проекта.

Объем денежных средств составит 1 706, 48 млн. руб.



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