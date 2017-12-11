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сегодня, 10:21

Липчан научат путешествовать автостопом

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#мир без границ #лекция
Липчан научат путешествовать автостопом

Своим опытом поделится турист.

Очередная встреча проекта Липецкой областной универсальной научной библиотеки «Мир без границ» посвящена путешествиям по России. Своим опытом поделится турист Михаил Порядин. Старт встречи — 16 часов 16 декабря.

Гости встречи смогут узнать тонкости путешествий по России автостопом. Главная часть рассказа — особенности Алтая. Нескучная лекция даст ответы на многие вопросы: зачем алтайцы разбирают деревянные мосты, почему опасно купаться в некоторых озерах, как заработать на ударах молнии, как почувствовать себя бэтменом, где живут самые спокойные коровы в России, о чем шепчет водопад Куркуре, где можно снимать русскую версию "В диких условиях", почему водопад Учар фотографируют с человеком в кадре.

«Мир без границ» — проект Липецкой областной научной библиотеки. Это цикл встреч-"путешествий", отправляясь в которые гости вечера узнают о разных странах и городах, получают ценные советы.
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#мир без границ #лекция

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