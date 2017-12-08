Общество

сегодня, 12:23

Липчане на охоте устроят конкурс чая

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#отъезжее поле #псовая охота
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Липчане на охоте устроят конкурс чая

«Отъезжее поле» ждет гостей в Масловке.

Межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле» состоится в деревне Масловка Данковского района 16 декабря. Праздник устроят уже в четвертый раз. Ежегодно фестиваль посещают охотники из 15 регионов России и зарубежья.

Работа площадок стартует в 11 часов. К этому времени откроются выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, торговые ряды, полевая кухня. Кроме того, гости смогут увидеть «Охотничий привал»: это презентация русских борзых собак и охотничьих птиц, покататься на лошадях. Новинкой праздника станет районный конкурс чая «Кто здоровым хочет быть, больше чая надо пить». Во все время работы «Отъезжего поля» будут идти выступления
коллективов и солистов, конкурсно-игровая программа «Масловские забавы», детско-игровая программа у ёлки «В ожидании Нового Года». В программу концерта включены сценические показательные бои клубов исторической реконструкции.

Реконструкция русской псовой охоты стартует в 13:30 и продлится полчаса. За это срок охотникам и борзым нужно будет поймать лис на берегу Дона.
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#отъезжее поле #псовая охота
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Комментарии (4)

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р

7 минут назад
злой обыватель, * ,ты охотишься,что ли? Только дебилы с собой ящики с водкой берут.Хорошо хоть их с каждым годом меньше становится,отстреливают они друг друга и дышится в лесу легче.А испокон веков,стопку на крови принимали,но никак ни до и до усрачки.
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злой обыватель

50 минут назад
В России испокон веков охота не чаепитием, а буханием водки сопровождалось. Холопы переняли обычай у знати. И когда знать пустили в расход, холопы стали ездить на охоту с ящиками водки, а ружья и удочки как в бородатом анекдоте: зачем будут под ногами мешаться?...
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ну*ну

сегодня, 12:35
Чаепитие - дело хорошее!
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Боцман

сегодня, 12:33
К ноге, псы!
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