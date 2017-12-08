Липчане на охоте устроят конкурс чая

«Отъезжее поле» ждет гостей в Масловке.

Межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле» состоится в деревне Масловка Данковского района 16 декабря. Праздник устроят уже в четвертый раз. Ежегодно фестиваль посещают охотники из 15 регионов России и зарубежья.



Работа площадок стартует в 11 часов. К этому времени откроются выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, торговые ряды, полевая кухня. Кроме того, гости смогут увидеть «Охотничий привал»: это презентация русских борзых собак и охотничьих птиц, покататься на лошадях. Новинкой праздника станет районный конкурс чая «Кто здоровым хочет быть, больше чая надо пить». Во все время работы «Отъезжего поля» будут идти выступления

коллективов и солистов, конкурсно-игровая программа «Масловские забавы», детско-игровая программа у ёлки «В ожидании Нового Года». В программу концерта включены сценические показательные бои клубов исторической реконструкции.



Реконструкция русской псовой охоты стартует в 13:30 и продлится полчаса. За это срок охотникам и борзым нужно будет поймать лис на берегу Дона.