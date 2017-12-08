Минздрав предлагает маркировать продукты по степени полезности

Министерство здравоохранения предлагает маркировать продукты, которые отвечают здоровому образу жизни. Для этого ведомство планирует наклеивать на товары, которые поделят на три группы, знаки отличия.

Концепция уже находится на согласовании в аппарате правительства, подтвердили в пресс-службе Минздрава «Известиям».

Согласно программе, которую рассчитывают запустить в апреле 2018 года, к первой группе отнесут продукты, не содержащие вредных элементов. Это свежие и замороженные фрукты, овощи, свежие и замороженные мясо, птица, рыба, а также яйца и крупы.

Во вторую группу попадут те товары, которые не могут претендовать на обозначение «здоровых»: шоколад, кондитерские изделия, а также энергетические батончики, напитки и алкогольная продукция.

В третьем – окажутся продукты и допустимые значения их компонентов, при которых можно относить товар к здоровому питанию. Это сушеные фрукты, орехи, сухие завтраки, полуфабрикаты и некоторые другие виды.

В Роспотребнадзоре в свою очередь отметили, что «для добровольной маркировки препятствий нет уже сейчас». При этом ведомство предлагает альтернативную систему «светофор», с использованием красного, желтого и зеленого цветов для обозначения полезности продукта.