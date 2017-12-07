Жительница Воронежа погубила сестру в пьяной аварии и получила 3 года условно

Усманским районным судом оглашен приговор по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Воронежа, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Липецкой области, судом установлено, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В июле 2016 года женщина на автомобиле "Hyundai Solaris" врезалась в дерево в селе Московка Усманского района. В результате аварии погибла ее старшая сестра, сидевшая на переднем сидении автомобиля.

Подсудимая своей вины не признала. В ходе следствия она дала показания, объяснив, что в момент управления машиной не находилась в состоянии опьянения, а спиртные напитки принимала накануне вечером. Причиной ДТП она назвала то, что ее сестра вмешалась в управление автомобилем, схватившись за руль. В ходе судебного заседания женщина отказалась давать показания, подтвердив, что вину в инкриминируемом преступлении не признает.

Версию, озвученную подсудимой, суд расценил как попытку избежать наказания. В тоже время вина водителя подтверждается показаниями свидетелей и другими собранными по делу доказательствами.

Оценив личность водителя, которая ранее не была судима, и имеет положительные характеристики, а также состояние ее здоровья, которое ухудшилось в результате получения травм, и добровольное возмещение вреда потерпевшим, просившим не лишать подсудимую свободы, суд назначил виновнице аварии наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права управления автомобилем на 2 года.