Движение автобусов из Матырского планируют поменять

В департамент обратились пассажиры.

Администрация Липецка через электронный референдум «Открытый Липецк» просит горожан высказать свое мнение по внесению корректив в работу автобусов №40 и №40а.



Причиной опроса стало обращение в департамент транспорта. Там приняли заявление с просьбой поменять время начала работы маршрутов. Сейчас автобус №40 отправляется от остановки «Матырский» в 06:57, а в 07:09 оттуда же стартует №40а. В обращении просят поменять время начала работы маршрутов местами, то есть №40а — в 06:57, а №40 — в 07:09.



Пользователям «Открытого Липецка» предлагают оценить вероятный эффект от введения корректив: будет ли новое расписание удобно для пассажиров, станет ли только хуже или качество транспортного обслуживания не изменится.