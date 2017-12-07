Общество

34 минуты назад

Движение автобусов из Матырского планируют поменять

280
#автобус #маршрут #опрос
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Движение автобусов из Матырского планируют поменять

В департамент обратились пассажиры.

Администрация Липецка через электронный референдум «Открытый Липецк» просит горожан высказать свое мнение по внесению корректив в работу автобусов №40 и №40а.

Причиной опроса стало обращение в департамент транспорта. Там приняли заявление с просьбой поменять время начала работы маршрутов. Сейчас автобус №40 отправляется от остановки «Матырский» в 06:57, а в 07:09 оттуда же стартует №40а. В обращении просят поменять время начала работы маршрутов местами, то есть №40а — в 06:57, а №40 — в 07:09.

Пользователям «Открытого Липецка» предлагают оценить вероятный эффект от введения корректив: будет ли новое расписание удобно для пассажиров, станет ли только хуже или качество транспортного обслуживания не изменится.
280
#автобус #маршрут #опрос
1

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