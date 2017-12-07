83-летняя пенсионерка отдала мошеннице 93 000 рублей

Пожилая женщина поверила в обмен денег.

6 декабря в Липецке своих сбережений лишилась 83-летняя пенсионерка.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в квартиру женщины на улице Сельскохозяйственной пришла незнакомка, сообщившая хозяйке о грядущем введении банкнот нового образца. Пенсионерам, при этом, деньги меняют первыми. В итоге, после визита мошенниц пожилая липчанка не досчиталась 93 000 рублей.Полицейские в очередной раз предупреждают: будьте бдительны, злоумышленники могут проникнуть в дом или квартиру под видом государственных и муниципальных служащих, сотрудников социальных служб, благотворительных организаций, банков, коммунальных и газовых служб, почты, представителей различных фирм.Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо следовать некоторым профилактическим советам.

Как только у вас на пороге оказались люди, представляющиеся работниками каких-либо организаций, попросите их предъявить удостоверения, а затем позвоните в это учреждение и уточните, направляли ли они к вам своего сотрудника.

Если вызывающие подозрения «гости» спешат предъявлять удостоверения, срочно свяжитесь с родственниками, привлеките внимание соседей или позвоните в полицию.

Если незнакомец представляется соцработником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчёте квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому якобы «только для пенсионеров», не верьте, это – мошенник! Ни в коем случае никому не передавайте деньги (тем более крупные суммы), немедленно свяжитесь с родственниками или соседями и сообщите об инциденте, попросите их совета, а лучше – обязательного их присутствия при разговоре с незнакомцами.

Не соглашайтесь на приглашения принять участие в розыгрыше призов, купить чудодейственные лекарства, приборы или дешёвые вещи и продукты. Тем более не соглашайтесь получить приз лотереи, в которой Вы не принимали участие!