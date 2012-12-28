Спорт
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11 минут назад
В день рождения бомбардира «Металлург» не забил и уступил в гостях лидеру
Наша команда опустилась на нижнюю строчку в турнирной таблице.
После игры главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин принципиально не стал прибегать к оправданиям, но нельзя не упомянуть и сложный перелёт команды в Сибирь, и смену часовых поясов, и непривычные условия проведения матча – главный новосибирский стадион «Спартак» весной берегут, матчи проходят в крытом манеже «Заря». Хозяева проводили в нём третью (!) игру подряд и одержали третью победу. Ранее в манеже не сдюжили ни неуступчивый «Муром» (0:2), ни «олигархи» из «Челябинска» (1:3).
Машнин вновь избрал тактику 4-3-2-1, причем впервые после травмы на острие атаки в стартовом составе вышел лучший бомбардир команды Денис Сёмин, который прямо в день матча праздновал 29-летие. А вот «бультерьер» Дмитрий Пахомов не мог помочь команде, умудрившись в 5-ти стартовых матчах заработать 4 желтые карточки. Если же брать и осеннюю часть, то у бородатого хавбека уже 11 предупреждений за сезон.
Состав команды. Коллаж ФК "Металлург"
Место в воротах в 3-й игре подряд занял арендованный у «Крыльев Советов» 22-летний Никита Яворский, отправившийся в Новосибирск на следующий день после собственной свадьбы.
Вступать в игру ему пришлось уже на 13-й минуте, отражая удар с линии штрафной полузащитника Артемия Малеева. Яворский достал мяч в нижнем углу, а удар у прибежавшего на добивание Глеба Бахарева не получился.
На удивление, этот момент остался единственным у лидера турнира в первом тайме. А «Металлург» мог открыть счёт на 27-й минуте: Артур Арустамян бросил в прорыв Григория Борисенко, после прострела которого мяч заметался по штрафной и отскочил к Дмитрию Великородному, но под его удар в последний момент подставил ногу защитник – всего лишь угловой.
Дмитрий Великородный уже забивал "Родине-2". Мог отличиться и в Новосибирске
В перерыве главный тренер сибиряков Алексей Медведев сменил двух атакующих игроков, выпустив вместо Антона Кобялко и Муслима Бамматгереева вышли и Владислава Тюрина и будущего героя матча Александра Конева.
Экс-футболист «Чертаново» отличился на 55-й минуте, причём в голевой атаке капитан «Металлурга» Роман Войдель сначала его «съел», вытеснив на фланг, но оттуда пошла длинная передача назад, и наступление продолжилось вторым темпом. Далее оборона липчан просто запуталась: кто-то не удержал «своего» игрока, кто-то застрял на фланге и помог сопернику избежать «вне игры». В итоге Конев забивал уже с нескольких метров без помех – 1:0.
Времени у «Металлурга» было ещё достаточно, но у «Новосибирска» было больше шансов увеличить счёт, чем у «сталеваров» его сравнять. Пару раз откровенно спас Яворский.
И все же шанс на ничью у нашей команды был: на последних секундах дополнительного времени, когда «Металлург» уже чуть ли не всей командой ринулся вперёд, вышедший на замену Степан Комар в штрафной откликнулся на длинную передачу и бил в падении. Вратарь уже ничего не мог сделать, кроме как следить за полётом мяча, но тот предательски разминулся со штангой на несколько сантиметров.
Отметим, что и в осенней части сезона ещё в «Серебре» «Металлург» проиграл в Новосибирске с минимальным счётом – 0:1, а встреча команд в Липецке принесла ничью – 1:1.
Сибиряки, перед которыми стоит задача выхода в первую лигу, укрепили лидерство: 6 игр, 14 очков. У «Металлурга» после такого же количества матчей всего 3 очка. Пока наша команда скатилась на последнее место.
Через неделю, 14 апреля, красно-чёрные дома примут «Уфу».
ФК «Новосибирск» - «Металлург» (Липецк) - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - А.Конев, 55.
ФК «Новосибирск»: 35.М.Киселёв. 15.Редькович. 67.К.Ерохин. 49.М.Караев. 21.Макурин. 23.Ант.Кротов. 22.Нарылков (к) (Н.Рожков, 78). 8.Малеев (Шалаев, 66). 17.Бамматгереев (В.Тюрин, 46). 70.Бахарев (К.Попов, 60). 86.Кобялко (А.Конев, 46).
«Металлург»: 74.Яворский. 2.Елеев. 5.Крикуненко. 22.Ал-й Рыбин (Комар, 78). 27.И. Коротких. 4.Черняков.6.Великородный (Максимчук, 63). 20.Войдель (к) (Тюменцев, 78). 77.Арт.Арустамян. 7.Ден.Сёмин. 11.Борисенко (И.Глебов, 63).
Наказаний не было.
Судья А.Лапатухин (Москва). Помощники Я.Калиниченко (Пермь), К.Биглов (Уфа). Резервный А.Петренко (Новосибирск). Инспектор А.Монахов (Москва). Делегат П.Петухов (Москва).
7 апреля. Новосибирск. Манеж «Заря». 1700 зрителей.
Фото ФК "Новосибирск"
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