В день рождения бомбардира «Металлург» не забил и уступил в гостях лидеру

Наша команда опустилась на нижнюю строчку в турнирной таблице.

Машнин вновь избрал тактику 4-3-2-1, причем впервые после травмы на острие атаки в стартовом составе вышел лучший бомбардир команды Денис Сёмин, который прямо в день матча праздновал 29-летие. А вот «бультерьер» Дмитрий Пахомов не мог помочь команде, умудрившись в 5-ти стартовых матчах заработать 4 желтые карточки. Если же брать и осеннюю часть, то у бородатого хавбека уже 11 предупреждений за сезон.











Состав команды. Коллаж ФК "Металлург"



На удивление, этот момент остался единственным у лидера турнира в первом тайме. А «Металлург» мог открыть счёт на 27-й минуте: Артур Арустамян бросил в прорыв Григория Борисенко, после прострела которого мяч заметался по штрафной и отскочил к Дмитрию Великородному, но под его удар в последний момент подставил ногу защитник – всего лишь угловой.









Дмитрий Великородный уже забивал "Родине-2". Мог отличиться и в Новосибирске



Времени у «Металлурга» было ещё достаточно, но у «Новосибирска» было больше шансов увеличить счёт, чем у «сталеваров» его сравнять. Пару раз откровенно спас Яворский.









7 апреля. Новосибирск. Манеж «Заря». 1700 зрителей.





Фото ФК "Новосибирск"

