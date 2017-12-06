В Липецкой области стартовал театральный фестиваль

Театры Липецкой области выставят на суд жюри премьерные спектакли текущего сезона.

Сегодня в Липецкой области стартует конкурс-фестиваль профессиональных театров Липецкой области "В зеркале сцены". Как сообщает театр Толстого, театры Липецкой области выставят на суд жюри премьерные спектакли текущего сезона. По итогам фестиваля будут вручены награды в 5-ти основных номинациях: "Лучшая женская роль", " Лучшая мужская роль", " Лучшая роль второго плана", " Лучший дебют", "Лучшая режиссерская работа", " Лучший спектакль для детей", " Лучшая работа со зрителями", "Событие года". Кроме того, жюри в праве обозначить дополнительные награды в номинациях, а также выбрать дипломантов фестиваля.



Конкурс направлен на сохранение и развитие традиций театрального искусства Липецкой области, поддержку и стимулирование творческой деятельности по созданию спектаклей в различных видах и жанрах театрального искусства; выявление лучших творческих работ в различных видах и жанрах театрального искусства; выявление, признание и поощрение талантливых театральных авторов и исполнителей;

пропаганда достижений театрального искусства Липецкой области; выявление и поддержку экспериментального опыта, поисков новых творческих возможностей в создании спектаклей; создание условий для регулярного творческого обмена между театрами Липецкой области, привлечение в театры Липецкой области новых зрителей.



В жюри фестиваля вошли Элеонора Макарова - председатель, заведующая кабинетом критики СТЛ РФ, кандидат искусствоведения (Москва), Вячеслав Дьяченко - актёр театра и кино, театральны критик (Москва), Ольга Ельникова - кандидат филологических наук, член союза журналистов, театровед (Елец), Лидия Панкратова - начальник отдела искусства и образования Управления культуры и туризма Липецкой области, Виктор Зябкин - заслуженный артист РФ, Председатель Липецкого отделения СТД РФ (Липецк).



В рамках фестиваля пройдут следующие показы. 6 декабря в 14-00 "Осенняя скука" Н.Некрасов, Липецкий драматический театр. 7 декабря в 18-30 "Вечера на хуторе" по Н.Гоголю, Липецкий драматический театр. 8 декабря: в 12-00 "Мёртвые души" Н.Гоголь, драматический театр города Ельца "Бенефис" на сцене академического театра им. Л.Толстого, в 19-00 "Как важно быть Эрнестом" О.Уайльд, Липецкий государственный академический театр драмы им.Л.Н.Толстого. 9 декабря в 11-00 "Дюймовочка" по мотивам сказки Г.Х. Андерсена, Липецкий государственный театр кукол, в 18-00 "Правда хорошо, а счастье лучше" А.Островский, Липецкий государственный академический театр драмы им.Л.Н.Толстого.