Виктор Ан намерен выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Завоевавший в Сочи для России три золотых медали шорт-трекист заявил, что не может отказаться от соревнований, к которым готовился четыре года.







"Если Россия не бойкотирует Олимпиаду в Пхенчхане, я буду состязаться как нейтральный спортсмен. Я готовился к этому четыре года и не могу просто так сдаться", - заявил спортсмен.



Также спортсмен отметил, что не знает, как поступит, если Россия все же решит бойкотировать Игры-2018 и не хочет даже думать об этом.



Виктор Ан до 2011 года представлял сборную Южной Кореи, став в ее составе трехкратным олимпийским чемпионом (все высшие награды он выиграл на Играх в Турине), а также взяв 18 золотых медалей чемпионатов мира. Затем шорт-трекист принял российское гражданство и на сочинской Олимпиаде добавил в свой послужной список еще три золота.



Отметим, что 5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.



Россияне смогут выступать на Играх под наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR), то есть "Олимпийцы из России", и только под нейтральным флагом. На церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК.



Претендовать на поездку в Южную Корею дозволено тем спортсменам, которые прошли квалификацию на соревнования, не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил, а также прошли допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.



Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен аккредитации, а его президент Александр Жуков — членства в МОК. Жестким санкциям подверглись и другие топ-чиновники РФ, имеющие отношение к Играм-2014.



Так, тогдашний глава оргкомитета, ныне шеф Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко отстранен от любого участия в олимпийской деятельности. Экс-министра спорта России Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных, которых независимое следствие МОК признало ответственными за махинации с допинг-пробами, пожизненно отлучили от олимпийского движения.



Россия также должна покрыть ITA расходы на проведение расследования в размере 15 миллионов долларов.



Президент МОК Томас Бах отметил, решение о наказании для России было вынесено в результате процедуры поиска консенсуса.



"Олимпийский бойкот еще никогда ничего не добился, — подчеркнул функционер. – Не вижу причин для того, чтобы не позволить «чистым» российским спортсменам участвовать. Важно показать, что в России есть "чистые" спортсмены. Я сам в прошлом спортсмен, и мне жаль всех свободных от допинга коллег-россиян, которые пострадали из-за этих манипуляций".



На итоговой пресс-конференции выступил и независимый эксперт Самуэль Шмид, чья комиссия расследовала организацию допинговой системы в России.



"Мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного уровня, — подчеркнул он. — Олимпийскому движению был нанесен колоссальный урон".



От российской делегации на заседании в Лозанне с речью выступили глава ОКР Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК), экс-многолетний член МОК Виталий Смирнов и одна из лучших действующих спортсменок, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, однако кардинально повлиять на ситуацию им не удалось.



По данным СМИ, позицию России по принятому решению в среду, 6 декабря, на Всероссийском форуме добровольцев огласит президент страны Владимир Путин. Мероприятие пройдет в столичном "Мегаспорте".



Также решение МОК проанализирует Госдума России. К 8 декабря она должна подготовить заявление в связи с недопуском России на Олимпиаду в Южной Корее.



С предложением принять такое заявление на пленарном заседании Госдумы выступил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Его поддержали вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и председатель комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.



"Предлагаю дать поручение комитету по физической культуре и спорту совместно с комитетом по международным делам запросить, получить, проанализировать все документы, все решения, которые были приняты вчера МОК, провести консультации со всеми фракциями и к пятнице подготовить взвешенное заявление от имени парламента, подписанное представителями всех фракций, чтобы оно было основано на конкретных фактах и материалах, заявление парламента должно иметь абсолютно взвешенный и полноценный характер", — заявил Лебедев.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь поручил коллегам изучить вопрос, провести консультации и в пятницу выйти с проектом постановления.





























Шестикратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира по шорт-треку Виктор Ан намерен принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. По словам Ана, он готовился к Играм четыре года и не может сдаться сейчас, - пишет "Газета.ru" "Если Россия не бойкотирует Олимпиаду в Пхенчхане, я буду состязаться как нейтральный спортсмен. Я готовился к этому четыре года и не могу просто так сдаться", - заявил спортсмен.Также спортсмен отметил, что не знает, как поступит, если Россия все же решит бойкотировать Игры-2018 и не хочет даже думать об этом.Виктор Ан до 2011 года представлял сборную Южной Кореи, став в ее составе трехкратным олимпийским чемпионом (все высшие награды он выиграл на Играх в Турине), а также взяв 18 золотых медалей чемпионатов мира. Затем шорт-трекист принял российское гражданство и на сочинской Олимпиаде добавил в свой послужной список еще три золота.Отметим, что 5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.Россияне смогут выступать на Играх под наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR), то есть "Олимпийцы из России", и только под нейтральным флагом. На церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК.Претендовать на поездку в Южную Корею дозволено тем спортсменам, которые прошли квалификацию на соревнования, не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил, а также прошли допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен аккредитации, а его президент Александр Жуков — членства в МОК. Жестким санкциям подверглись и другие топ-чиновники РФ, имеющие отношение к Играм-2014.Так, тогдашний глава оргкомитета, ныне шеф Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко отстранен от любого участия в олимпийской деятельности. Экс-министра спорта России Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных, которых независимое следствие МОК признало ответственными за махинации с допинг-пробами, пожизненно отлучили от олимпийского движения.Россия также должна покрыть ITA расходы на проведение расследования в размере 15 миллионов долларов.Президент МОК Томас Бах отметил, решение о наказании для России было вынесено в результате процедуры поиска консенсуса."Олимпийский бойкот еще никогда ничего не добился, — подчеркнул функционер. – Не вижу причин для того, чтобы не позволить «чистым» российским спортсменам участвовать. Важно показать, что в России есть "чистые" спортсмены. Я сам в прошлом спортсмен, и мне жаль всех свободных от допинга коллег-россиян, которые пострадали из-за этих манипуляций".На итоговой пресс-конференции выступил и независимый эксперт Самуэль Шмид, чья комиссия расследовала организацию допинговой системы в России."Мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного уровня, — подчеркнул он. — Олимпийскому движению был нанесен колоссальный урон".От российской делегации на заседании в Лозанне с речью выступили глава ОКР Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК), экс-многолетний член МОК Виталий Смирнов и одна из лучших действующих спортсменок, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, однако кардинально повлиять на ситуацию им не удалось.По данным СМИ, позицию России по принятому решению в среду, 6 декабря, на Всероссийском форуме добровольцев огласит президент страны Владимир Путин. Мероприятие пройдет в столичном "Мегаспорте".Также решение МОК проанализирует Госдума России. К 8 декабря она должна подготовить заявление в связи с недопуском России на Олимпиаду в Южной Корее.С предложением принять такое заявление на пленарном заседании Госдумы выступил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Его поддержали вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и председатель комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев."Предлагаю дать поручение комитету по физической культуре и спорту совместно с комитетом по международным делам запросить, получить, проанализировать все документы, все решения, которые были приняты вчера МОК, провести консультации со всеми фракциями и к пятнице подготовить взвешенное заявление от имени парламента, подписанное представителями всех фракций, чтобы оно было основано на конкретных фактах и материалах, заявление парламента должно иметь абсолютно взвешенный и полноценный характер", — заявил Лебедев.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь поручил коллегам изучить вопрос, провести консультации и в пятницу выйти с проектом постановления.