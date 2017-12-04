Путину показали надземный переход в Липецкой области ведущий в никуда

Сооружение находится в Ельце

Сегодня в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главой Счетной палаты РФ Татьяной Голиковой. Обсуждались итоги работы Счётной палаты Российской Федерации в 2017 году.- Сейчас прошло уже 11 месяцев, и, безусловно, как в количественном, так и в цифровом выражении результат наших мероприятий свидетельствует о том, что, к сожалению, пока, на данном этапе времени, количество нарушений у нас возрастает. Если в прошлом году их было 3855 на сумму 965 миллиардов рублей, то сейчас за 11 месяцев года – это уже 3980 на сумму 1 триллион 556 миллиардов, сказала президенту Татьяна Голикова. - Должна сказать, что, к сожалению, по ряду проектов мы видим очень серьёзные недоработки со стороны региональных властей. Я даже позволила себе принести некоторые фотографии. Речь идёт о проверочном мероприятии, которое было реализовано нами по Вашему поручению по туристско-рекреационным зонам, когда тратятся финансовые ресурсы.Как пример, глава Счетной палаты привела Липецкую область.

- Скажем, случай с Липецкой областью, туристско-рекреационная зона «Елец». 18,2 миллиона бюджетных денег потрачено, половина приблизительно – федеральный бюджет. Надземный переход построен в никуда. Здесь должен быть торговый центр, торгового центра нет. Соответственно, деньги – их не украли, они просто использованы неэффективно, сказала Татьяна Голикова.

- Переход есть, но идти некуда, - среагировал на сообщение Путин.