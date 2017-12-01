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С липецким оркестром споют солисты из Эквадора

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#музыка #оркестр
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С липецким оркестром споют солисты из Эквадора

Соса Балсеко Дарио Алихандро и Агирре Матутти Эдиссон Андрес выступят с Липецким симфоническим оркестром.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, 6 декабрявместе с Липецким симфоническим оркестром выступят певцы из Эквадора - Соса Балсеко Дарио Алихандро (баритон) и Агирре Матутти Эдиссон Андрес (баритон). В Липецком доме музыки прозвучат произведения французских мастеров: Жоржа Бизе, Жюля Массне, Лео Делиба, Жака Оффенбаха. Вместе с Липецким симфоническим оркестром также выступят и другие гости из Курска – студенты и преподаватели кафедры вокального искусства Юго-Западного государственного университета, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов Ксения Башкеева (сопрано), Лариса Колесникова (меццо-сопрано), Екатерина Попова (сопрано). Гости также исполрят произведениянашего земляка, композитора Тихона Николаевича Хренникова. За свою жизнь Хренников получил все звания и премии, которыми мог быть отмечен советский композитор. Перу мастера принадлежат произведения разных жанров, но всенародное признание ему принесли песни, звучащие в кинофильмах «Верные друзья», «Доротея», «Гусарская баллада». Созданные много лет назад они не перестают поражать мелодической щедростью, которая и сегодня дарит людям мгновения радостных открытий.
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#музыка #оркестр
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