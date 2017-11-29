Общество
сегодня, 11:15
Прорыв трубы на Доватора не привел к отключениям тепла
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Уже вскоре энергетики приступят к земляным работам.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе компании "Квадра", прорыв системы горячего водоснабжения на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора не привел к отключениям тепла в близстоящих домах.
Уже вскоре специалисты компании приступят к земляным работам для замены поврежденной трубы.
Напомним, что сегодня утром на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора лопнула труба горячего водоснабжения. Из-под земли забил многометровый фонтан горячей воды.
Уже вскоре специалисты компании приступят к земляным работам для замены поврежденной трубы.
Напомним, что сегодня утром на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора лопнула труба горячего водоснабжения. Из-под земли забил многометровый фонтан горячей воды.
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