Прорыв трубы на Доватора не привел к отключениям тепла

Уже вскоре энергетики приступят к земляным работам.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе компании "Квадра", прорыв системы горячего водоснабжения на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора не привел к отключениям тепла в близстоящих домах.



Уже вскоре специалисты компании приступят к земляным работам для замены поврежденной трубы.



Напомним, что сегодня утром на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора лопнула труба горячего водоснабжения. Из-под земли забил многометровый фонтан горячей воды.

