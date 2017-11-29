Общество

сегодня, 11:15

Прорыв трубы на Доватора не привел к отключениям тепла

10 1047
#коммунальная авария
2
Прорыв трубы на Доватора не привел к отключениям тепла

Уже вскоре энергетики приступят к земляным работам.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе компании "Квадра", прорыв системы горячего водоснабжения на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора не привел к отключениям тепла в близстоящих домах.

Уже вскоре специалисты компании приступят к земляным работам для замены поврежденной трубы.

Напомним, что сегодня утром на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора лопнула труба горячего водоснабжения. Из-под земли забил многометровый фонтан горячей воды. 
10 1047
#коммунальная авария
2

Комментарии (10)

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Ольга

13 минут назад
по проезд Строителей, д 29 , в квартирах холодно, батареи почти холодные, практически каждый день оставляю заявки диспетчеру, а все без изменений....
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Лидия

27 минут назад
ПО ул. Индустриальной , д 12 ниже 6 этажа в квартирах 17% тепла, стояк отопления на кухне вообще холодный. В прошлом году собирали подписи по этому поводу в ноябре 2016г, отдали в жек № 11 инженеру Генадию, уже ноябрь 2017г. , а воз и ныне там, заявку диспетчеру даю каждый день, отвечает заявка принята, и на этом все заканчивается, хотябы раз обьяснила почему не греется вообще стояк, и планируется ли что-нибуд делать , чтобы он начал греть, зато за отопление берут по полной программе. Когда же этот бардак закончится! НЕ говорю уже о том, какая вонь идет периодически из подвала.
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%%%%

31 минуту назад
Проложите новые трубы и хватит латать ещё советские трубы.
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Липчанка

34 минуты назад
В Липецке начали заливать катки.
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гостья

39 минут назад
Так летом же во время опрессовки здесь же рвало уже трубу и фонтанировало! Так отремонтировали, что на сезон не хватило?
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Сережка Иванов

51 минуту назад
Да что же такие занудные! Есть тепло в кабинете! Мы к зиме готовы, а сейчас еще осень. Да не такая уж и зима длинная, есть и другие заботы!!! Столько еще продуктов не изъяли и носочно-чулочных изделий, а праздники уже близко. Держитесь!!
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000

59 минут назад
На 15 районе нет отпления в домах
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люся

сегодня, 11:36
очень даже привел . второй день без гор.воды и отопления во всем районе .
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Большой

сегодня, 11:30
а прокуратура не хочет заинтересоваться качеством оказания услуг , деньги на ремонт и обследование сетей то заложены в нехилый тариф...?????
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Ольга

сегодня, 11:26
Как не привел? Доватора , пропадает отопление. В УК сказали, что из за этого порыва!!!
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