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Липчане стали вторыми на домашнем турнире по тхэквондо «Жемчужина Черноземья» (ФОТО)

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#Тхэквондо
Липчане стали вторыми на домашнем турнире по тхэквондо «Жемчужина Черноземья» (ФОТО)

Соревнования во дворце спорта «Молодежный» собрали несколько сотен участников.

Липецкая команда заняла 2-е общекомандное место на домашнем турнире «Жемчужина Черноземья» памяти первого президента Союза тхэквондо России Серея Федулова.

Соревнования привлекли спортсменов не только из десятков регионов России, но и из ближнего зарубежья. На додянг выходили гости из Армении и Белоруссии. Приехали и бойцы с родины тхэквондо Кореи, но они в соревнованиях не участвовали, а провели показательные выступления во время открытия соревнований.

В различный возрастных категориях (2006-07, 2003-05, 2000-02 г.р.) были разыграны 46 комплектов наград. Липчане в общей сложности завоевали 29 медалей – 7 «золотых», 13 «серебряных» и 9 «бронзовых».

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Кубок липецкой команде за второе место.

Второе командное место было занято во многом благодаря успехам воспитанников клуба «Сапсан», что стало подарком ко дно рождения тренера Владимира Третьякова, внесшего большой вклад и в организацию турнира.

Любопытно сложилось выступление наших восходящих «звездочек» Софьи Ефановой и Ирины Мещеряковой, которые входят в сборную России среди кадетов. Обе девушки не только завоевали награды высшей пробы среди сверстниц (2003-05 г.р.) в своих весовых категориях, но и при этом выступили среди более старших спортсменок, причем здесь сражались в одном весе. Софья и Ирина дошли до финала, но вместо решающего «междусобойчика» подруги … бросили жребий, по итогам которого Ефанова получила свою вторую «золотую» медаль, а Мещерякова пополнила свою коллекцию «серебром».

Так же «золотыми» медалистами стали «сапсанята» 2006-07 г.р. Елизавета Шалухина (29 кг), Кирилл Торопчин (35 кг) и Тимур Зиянгиров (29 кг). Последний, к слову, является сыном известного в прошлом футболиста «Металлурга» Илья Зиянгирова.

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Тимур Зиянгиров с тренером Данилой Хлопковым.

«Серебряные» медали завоевали представители клуба «Сапсан» Данил Косенков (35 кг), Яна Кирток (33 кг) – оба 2006-07 г.р; Анна Щеглова (33 кг) - 2003-05 г.р; Василиса Вакулихина (свыше 63) - 2000-02 г.р. «Бронзовые» награды добыли: Владислав Сарычев (свыше 45 кг) - 2006-07 г.р; Анастасия Шадрина, Елизавета Шалухина (обе 33 кг) - 2003-05 г.р.

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Победителями в командном зачете стали бойцы из Ростовской области, представленные в основном клубом «Грандмастер» - того самого, в котором в свое время воспитали «бронзового» призера Олимпийских Игр-2012 и «серебряного» медалиста Олимпиады-2016 Алексея Денисенко.

Остается добавить, что турнира памяти Сергея Федулова прошел в Липецке в 20-й раз.

Фото клуба "Сапсан".

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#Тхэквондо

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19 минут назад
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