24 минуты назад
В Санкт-Петербурге проверяют лагерь после массового отравления детей
Проверку оздоровительного лагеря «Связист» начали сотрудники комитета по образованию города после того, как в СМИ была распространена информация о массовом отравлении детей.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на родителей учащихся, отдыхавших в лагере "Связист", о проявившихся у нескольких детей симптомах отравления.
"Комитет по образованию, администрация (Калининского) района и Центр оздоровления и отдыха "Молодежный", в ведении которых находятся лагерь и соответствующая школа, проводят проверку ситуации в лагере. Диагноз отравление не подтвердился пока", - сказали в пресс-службе комитета.
Генеральный директор рекреационно-профилактического комплекса "Связист" Алексей Бубнов сообщил, что "со вчерашнего вечера по сегодняшнее утро заболели семь человек из школы № 95" Калининского района города. По его словам, "состояние у всех детей на данный момент удовлетворительное, родители их забрали из детского лагеря. Бубнов добавил, что у школьников, которые вместе с другими детьми прибыли в лагерь в пятницу, была рвота, диарея и повышалась температура до 38 градусов.