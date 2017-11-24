Происшествия
сегодня, 13:17
В больницу доставлены уже 24 ученика липецкой школы
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Недомогание почувствовали 30 детей.
В Липецкую областную детскую больницу продолжают доставлять детей из школы №35 села Сселки. Многие из них лежат на носилках. В больницу срочно приехали родители школьников. По их словам, госпитализируют детей из двух классов - 5а и 5б. Госпитализированы уже 24 ребенка, еще шестерых везут в больницу.
- На перемене кто-то из страшеклассников включил устройство, издававшее пищание, - рассказали родители. - Педагоги сделали им замечание, устройство выключили, но сразу после этого пятиклассники почувствовали себя плохо. У некоторых даже начались конвульсии.
В службе медицины катастроф GOROD48 сообщили, что в школе использовали мобильное приложение для генерации ультразвука.
Сейчас детей осматривают сразу в нескольких отделениях больницы, в том числе, неврологическом и кардиологическом.
Напомним, что сегодня днем ученики средней школы № 35 села Сселки почувствовали тошноту и головокружение. Детей девять бригад "скорой" отвезли в токсилогическое отделение детской областной больницы. Диагноз школьников пока не установлен. В тоже время, исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков назвал экзотической версию недомогания школьников из-за использования мобильного приложения издающего ультразвук.
- Возникновение подобной ситуации из-за мобильного приложения - довольно экзотическая версия. Пока медицина и мир о подобном не знали, - рассказал GOROD48 Юрий Шуршуков. - В любом случае врачи установят истинную причину недомогания поступивших детей.
- На перемене кто-то из страшеклассников включил устройство, издававшее пищание, - рассказали родители. - Педагоги сделали им замечание, устройство выключили, но сразу после этого пятиклассники почувствовали себя плохо. У некоторых даже начались конвульсии.
В службе медицины катастроф GOROD48 сообщили, что в школе использовали мобильное приложение для генерации ультразвука.
Сейчас детей осматривают сразу в нескольких отделениях больницы, в том числе, неврологическом и кардиологическом.
Напомним, что сегодня днем ученики средней школы № 35 села Сселки почувствовали тошноту и головокружение. Детей девять бригад "скорой" отвезли в токсилогическое отделение детской областной больницы. Диагноз школьников пока не установлен. В тоже время, исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков назвал экзотической версию недомогания школьников из-за использования мобильного приложения издающего ультразвук.
- Возникновение подобной ситуации из-за мобильного приложения - довольно экзотическая версия. Пока медицина и мир о подобном не знали, - рассказал GOROD48 Юрий Шуршуков. - В любом случае врачи установят истинную причину недомогания поступивших детей.
22 10388
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Алексей
Марина
Сказочники
Ирина
Ученице
Ирина
Ученица
Ученица
Рита