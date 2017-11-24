Происшествия

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В больницу доставлены уже 24 ученика липецкой школы

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#госпитализация детей
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В больницу доставлены уже 24 ученика липецкой школы

Недомогание почувствовали 30 детей.

В Липецкую областную детскую больницу продолжают доставлять детей из школы №35 села Сселки. Многие из них лежат на носилках. В больницу срочно приехали родители школьников. По их словам, госпитализируют детей из двух классов - 5а и 5б. Госпитализированы уже 24 ребенка, еще шестерых везут в больницу.

- На перемене кто-то из страшеклассников включил устройство, издававшее пищание, - рассказали родители. - Педагоги сделали им замечание, устройство выключили, но сразу после этого пятиклассники почувствовали себя плохо. У некоторых даже начались конвульсии.

В службе медицины катастроф GOROD48 сообщили, что в школе использовали мобильное приложение для генерации ультразвука.

Сейчас детей осматривают сразу в нескольких отделениях больницы, в том числе, неврологическом и кардиологическом.

Напомним, что сегодня днем ученики средней школы № 35 села Сселки почувствовали тошноту и головокружение. Детей девять бригад "скорой" отвезли в токсилогическое отделение детской областной больницы. Диагноз школьников пока не установлен. В тоже время, исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков назвал экзотической версию недомогания школьников из-за использования мобильного приложения издающего ультразвук. 

- Возникновение подобной ситуации из-за мобильного приложения - довольно экзотическая версия. Пока медицина и мир о подобном не знали, - рассказал GOROD48 Юрий Шуршуков. - В любом случае врачи установят истинную причину недомогания поступивших детей. 


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#госпитализация детей
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Комментарии (22)

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1 минуту назад
Алексей, ремонтные работы ведутся в школе?
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Алексей

7 минут назад
Среди пострадавших так же ученики 7Б класса, и также моя дочь, она в столовой не питается и манту не делала, так что правоохранительные органы пусть разбераются
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Марина

11 минут назад
Это случилось до обеда и пищевым отравлением назвать нельзя. Не выдумывайте!
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Сказочники

24 минуты назад
Оно понятно. Там же сынок Шамаевой в питании заправляет. Писдец Аннушка твоему сынульке будет как ромке Королеву.
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Ирина

28 минут назад
ОШИБКА *В ШКОЛЕ
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Ученице

31 минуту назад
ты то свали, уже достала троллить.
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Ирина

32 минуты назад
СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СКОРОЙ СТОЯЛО 5 СКОРЫХ , ПОЖАРНАЯ МАШИНА И МЧС . МОЛОДЦЫ ВСЕ СЛУЖБЫ СРАБОТАЛИ ХОРОШО И ОПЕРАТИВНО. БЫЛО СТРАШНО. ДЕТЯМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛО ПЛОХО. НО ВРЯД ЛИ ЭТО ИЗ-ЗА МОБИЛЬНОГО СИГНАЛА, ПОТОМУ ЧТО МАЛЬЧИШКИ И ВЧЕРА ВКЛЮЧАЛИ И ПЛОХО НИКОМУ НЕ СТАЛО. ЭТО ОТРАВЛЕНИЕ - ТОЛЬКО ЧЕМ?????
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Ученица

32 минуты назад
Я сама ученица это школы я видела это все своими глазами.две мои подруги пострадали
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Ученица

32 минуты назад
Я сама ученица это школы я видела это все своими глазами.две мои подруги пострадали
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Рита

33 минуты назад
Версия, это уж точно ближе к истине
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