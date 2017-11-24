Отец и сын промышляли разбоем

Вооруженные трубой родственники напали на предпринимателя в центре города.

Следственным управлением УМВД России по г. Липецку предъявлено обвинение двум жителям Липецка в совершении разбойного нападения, совершенного в августе 2017 года.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, тогда в полицию обратился 51-летний предприниматель, который сообщил, что на улице Балмочных в результате нападения у него отняли 25 000 рублей. В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области совместно с оперативникам ОП № 4 УМВД России по Липецку при силовой поддержке Управления Росгвардии по Липецкой области предполагаемые участники тяжкого преступления были задержаны. Ими оказались отец и сын из Липецка. При задержании у 32-летнего мужчины нашли 8,5 грамма наркотика.

Как установлено в ходе предварительного расследования, в августе 2017 года 63-летний мужчина совместно со своим 32-летним сыном нанесли несколько ударов потерпевшему, заранее приготовленной пластиковой трубой, после чего похитили кошелёк с деньгами и с места преступления скрылись.

Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Кроме того, 32-летний предполагаемый участник разбойного нападения привлечен в качестве обвиняемого по факту незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта, совершенному в крупном размере. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках данных уголовных дел, организованы следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, закрепление доказательств.