Общество

сегодня, 08:46

Отец и сын промышляли разбоем

3 852
#разбой
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Отец и сын промышляли разбоем

Вооруженные трубой родственники напали на предпринимателя в центре города.

Следственным управлением УМВД России по г. Липецку предъявлено обвинение двум жителям Липецка в совершении разбойного нападения, совершенного в августе 2017 года.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, тогда в полицию обратился 51-летний предприниматель, который сообщил, что на улице Балмочных в результате нападения у него отняли 25 000 рублей. В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области совместно с оперативникам ОП № 4 УМВД России по Липецку при силовой поддержке Управления Росгвардии по Липецкой области предполагаемые участники тяжкого преступления были задержаны. Ими оказались отец и сын из Липецка. При задержании у 32-летнего мужчины нашли 8,5 грамма наркотика. 

Как установлено в ходе предварительного расследования, в августе 2017 года 63-летний мужчина совместно со своим 32-летним сыном нанесли несколько ударов потерпевшему, заранее приготовленной пластиковой трубой, после чего похитили кошелёк с деньгами и с места преступления скрылись.

Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Кроме того, 32-летний предполагаемый участник разбойного нападения привлечен в качестве обвиняемого по факту незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта, совершенному в крупном размере. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках данных уголовных дел, организованы следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, закрепление доказательств.

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#разбой
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Комментарии (3)

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анекдот

1 минуту назад
отец. утром. с. похмелья. сидит. на. кухне. и. ревет. на. сына. сын. ты. вчера. плохо. себя. вел. появляется. сын. и. говорит. конечно. плохо. я. вел. себя. тебя. и. дядю. Васю
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цирк

41 минуту назад
прям напоминает наши избирательные комиссии, которые путем фальсификации выборов-как трубой-приписали голоса бездарям всех мастей и в связи с этим поссорили страну со всем цивилизованным миром-147 процентов
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Не спеши!

53 минуты назад
Вооруженные трубой родственники напала
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