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1478
сегодня, 08:43
9

Вооруженный разбой в кальянном магазине записала камера наблюдения

УМВД РФ по Липецкой области опубликовало запись камеры наблюдения кальянного магазина, на который вечером 17 марта напал 24-летний житель Ельца.

Напомним, 20 марта в Ельце на два месяца арестовали 24-летнего жителя города, подозреваемого в вооруженном разбое.

«Поздно вечером 17 марта в ОМВД России по Ельцу поступило сообщение о том, что неизвестный, угрожая предметом похожим на топор похитил денежные средства в торговом павильоне, расположенном на улице Радиотехнической в Ельце, после чего с места преступления скрылся. Ущерб составил почти 2500 рублей», — так описывается преступление в сообщении полиции.

После задержания ельчанин дал признательные показания. Деньги, взятые в магазине, он успел потратить. Полицейские выясняют, имеются ли на счету парня другие преступления.

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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Гостья1
сегодня, 11:55
Молодые люди, лучше работать,чем в тюрьмах молодость и здоровье терять. Не на хлеб украл,лучше попроси,народ милосердный.
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zzloyzz
сегодня, 11:34
Тяжко грабителю, штаны за подругой приходится донашивать.
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Arbuz
сегодня, 10:28
по такому прякиду найдут одного из 100 тыс.
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Бродяга
сегодня, 10:03
Эти заведения надо все закрыть по области , в Липецке они на каждой остановке , притон для наркоманов .
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Зоркий
сегодня, 09:40
Это ж каким недалеким надо быть, чтобы обменять 4-8 лет жизни на 2500 рублей. Хорошо еще владелец не вломил юному грабителю, так бы еще на лечение ушло больше
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Вован
сегодня, 09:33
Я думал в красных штанах это девушка.
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Лтз
сегодня, 09:38
100 пудов
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поднять срок просто
сегодня, 08:55
Что сейчас 2 с половиной тысячи? Однодневный заработок неквалифицированого рабочего (подай-принеси). И из-за этого вычеркнуть из жизни годы, жизни, которая даётся раз.
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гостья
сегодня, 08:49
одни дураки кругом... от работы кони дохнут.....
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