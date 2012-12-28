64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Происшествия
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сегодня, 08:43
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Вооруженный разбой в кальянном магазине записала камера наблюдения
УМВД РФ по Липецкой области опубликовало запись камеры наблюдения кальянного магазина, на который вечером 17 марта напал 24-летний житель Ельца.
«Поздно вечером 17 марта в ОМВД России по Ельцу поступило сообщение о том, что неизвестный, угрожая предметом похожим на топор похитил денежные средства в торговом павильоне, расположенном на улице Радиотехнической в Ельце, после чего с места преступления скрылся. Ущерб составил почти 2500 рублей», — так описывается преступление в сообщении полиции.
После задержания ельчанин дал признательные показания. Деньги, взятые в магазине, он успел потратить. Полицейские выясняют, имеются ли на счету парня другие преступления.
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