В Липецкой области автомобиль «Ауди» провалился под лёд: водитель взыскал с дорожников 164 326 рублей
64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области без осадков, без ветра, туман и до +6
22 и 23 марта Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, в отдельных районах – туман. 24 марта регион попадет под влияние атмосферного фронта атлантического циклона, пройдут небольшие дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью — от -6 до -11, днем — от +1 до +6 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от -8 до -10, днем — от +2 до +4 градусов.
День 22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 23 градуса мороза.
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