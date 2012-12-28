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вчера, 17:00
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В Липецкой области без осадков, без ветра, туман и до +6

22 и 23 марта Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, в отдельных районах – туман. 24 марта регион попадет под влияние атмосферного фронта атлантического циклона, пройдут небольшие дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 марта — 2-3 градуса мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 23 марта — около нуля градусов, что в пределах климатической нормы, 24 марта — 3-5 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью — от -6 до -11, днем — от +1 до +6 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от -8 до -10, днем — от +2 до +4 градусов.

День 22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 23 градуса мороза. 

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Комментарии (4)

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Николай П
41 минуту назад
Дождь, снег, мороз... неважно. Главное, чтобы было сухо!
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МАЛИНА ШИП
вчера, 21:46
Обожаю Верхний парк!
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Костья
вчера, 20:53
Лена, вылезай, говори как морозы за тебя подержатся!
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Вася
вчера, 20:46
Хоть бы дождь лил месяца полтора !
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