27-летнего и 52-летнего липчан обвиняют в посредничестве при передаче взятки в 190 000 рублей за военный билет

Действия мужчин квалифицированы следствием по пунктам «а, б» части 3 статьи 291.1 УК РФ как посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В Липецке передано в суд уголовное дело 27-летнего сотрудника одного из областных бюджетных учреждений и 52-летнего безработного, которых обвиняют в посредничестве во взяточничестве.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в апреле 2021 года мать парня, который совмещал учёбу в ЕГУ и работу, испугалась, что сына вот-вот отчислят и призовут в армию. А тот служить боялся, поскольку имел сложности в общении.Понимая, что ее сын не имеет законных оснований для освобождения от призыва, женщина решила купить ему отсрочку. И стала искать выходы на военкомат. Она обратилась к своей коллеге, растрогав её словами, что если сына вдруг призовут — тот может и руки на себя наложить. Коллега в свою очередь обратилась к своему сыну. И, по версии следствия, тот согласился выступить в качестве посредника в получении военного билета.Для начала женщину попросили зарегистрировать сына в Липецке. Близкая подруга согласилась ей помочь и прописала парня у себя.Следствие полагает, что сын коллеги матери в свою очередь обратился за помощью к своему 52-летнему знакомому. И тот сообщил «таксу»: необходимо 190 000 рублей. Женщина согласилась, хотя денег у нее не было: пришлось снять с книжки «гробовые» бабушки призывника.15 апреля один из посредников обратился к врачу-психиатру центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Липецкой области с вопросом о возможности освобождения парня от военной службы и получении им военного билета за денежное вознаграждение. Тот сказал, что это обойдётся в 180 000 рублей. Но с матери всё равно взяли 190 000 рублей.После этого женщина встретилась с сыном коллеги на остановке «ЛГТУ» и передала ему 190 000 рублей. После чего у матери затребовали анкетные данные сына и сведения о его обучении в автошколе, которые потом SMS-сообщением отправили второму посреднику для их передачи врачу.11 мая 2021 года у дома №5 на площади Мира в автомобиле «Хендай Гранд Старекс» первый посредник передал второму 190 000 рублей. То присвоил 10 000 рублей, остальные деньги отдал врачу 12 мая на улице Ферросплавной также в машине.Интересно, что преступление вскрылось совершенно случайно: второго посредника — 52-летнего безработного подозревали в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские прослушивали его телефонные переговоры на основании постановления Правобережного районного суда Липецка. Во время прослушки и вскрылось, что предполагаемый бутлегер может выступать посредником в передаче взятки.Материалы оперативно-розыскной деятельности были рассекречены и направлены в Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области, где 28 февраля 2023 года было возбуждено уголовное дело.А военный билет, освобождение от службы и зачисление в запас парень всё же получил. В начале мая 2021 года военно-врачебная комиссия и гражданские врачи обнаружили у него серьезные хронические болезни сердечно-сосудистой и пищеварительных систем, алиментарное ожирение.