В Липецкой области туберкулёзом заболели девять детей и один подросток

В Липецкой области живёт 262 больных активными формами туберкулеза. В прошлом году туберкулёз впервые выявили у 179 человек.

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. За последние пять лет заболеваемость туберкулёзом в Липецкой области снизилась в 1,7 раза, распространенность — в 1,4 раза, смертность от туберкулеза — в 1,9 раза. Преобладает удельный вес впервые выявленных больных при профилактических осмотрах (61,1%), что определяет низкую долю заболеваемости кавернозно-фиброзным туберкулезом.В прошлом году впервые выявленный туберкулез зарегистрирован у 179 жителей региона (в 2022 году — у 160), на 1 января 2024 года в области проживало 262 больных активными формами туберкулеза. Заболеваемость среди тех, кто не проходил обследования два и более лет, была в 12,9 раз выше, чем в целом среди населения.Из 179 заболевших за год 141 — из числа постоянно проживающего населения, девять случаев туберкулёза выявлено среди детей и один — среди подростков. 34 заболевших — иностранные и иногородние граждане.Заболевания детей и подростка выявлены своевременно при профилактических обследованиях методом туберкулиновых проб и флюорографии.За прошлый год флюорографию сделали 76,8% населения области. 96 больных туберкулезом (61,1% больных) выявлены как раз благодаря своевременному флюорографическому обследованию. Однако, эти показатели ниже, чем в доковидный период, так в 2019 году охват населения такими обследованиями составлял 84,4%, в 2018 году – 86,8%, а доля выявленных лиц с туберкулезом при профилактических осмотрах 73,2% и 77,4% соответственно.«Снижение активности жителей области по прохождению плановых профилактических обследований на туберкулез сопряжено с риском накопления не выявленных источников инфекции, ростом доли больных, выявленных на поздних стадиях заболевания, тяжело поддающихся лечению, осложнением эпидемиологической ситуации по туберкулезу в целом среди населения области, а так же среди детей. На фоне эпидемиологически стабильной ситуации по туберкулезу проблема снижения настороженности населения к социально-опасному заболеванию и отказы от иммунизации детей может иметь негативные последствия», — отмечают в Роспотребнадзоре.С 24 марта по 24 апреля 2024 года на территории Липецкой области пройдёт месячник по борьбе с туберкулезом. С 25 по 29 марта будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики и выявления туберкулезной инфекции. Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области: (4742) 30-88-57, в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: (4742) 30-86-54, в Липецкий областной противотуберкулезный диспансер: (4742) 55-22-18, 55-22-40.