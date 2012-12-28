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сегодня, 09:40
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В Липецкой области туберкулёзом заболели девять детей и один подросток

В Липецкой области живёт 262 больных активными формами туберкулеза. В прошлом году туберкулёз впервые выявили у 179 человек.

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. За последние пять лет заболеваемость туберкулёзом в Липецкой области снизилась в 1,7 раза, распространенность — в 1,4 раза, смертность от туберкулеза — в 1,9 раза. Преобладает удельный вес впервые выявленных больных при профилактических осмотрах (61,1%), что определяет низкую долю заболеваемости кавернозно-фиброзным туберкулезом.

В прошлом году впервые выявленный туберкулез зарегистрирован у 179 жителей региона (в 2022 году — у 160), на 1 января 2024 года в области проживало 262 больных активными формами туберкулеза. Заболеваемость среди тех, кто не проходил обследования два и более лет, была в 12,9 раз выше, чем в целом среди населения.

Из 179 заболевших за год 141 — из числа постоянно проживающего населения, девять случаев туберкулёза выявлено среди детей и один — среди подростков. 34 заболевших — иностранные и иногородние граждане.

Заболевания детей и подростка выявлены своевременно при профилактических обследованиях методом туберкулиновых проб и флюорографии.

За прошлый год флюорографию сделали 76,8% населения области. 96 больных туберкулезом (61,1% больных) выявлены как раз благодаря своевременному флюорографическому обследованию. Однако, эти показатели ниже, чем в доковидный период, так в 2019 году охват населения такими обследованиями составлял 84,4%, в 2018 году – 86,8%, а доля выявленных лиц с туберкулезом при профилактических осмотрах 73,2% и 77,4% соответственно.

«Снижение активности жителей области по прохождению плановых профилактических обследований на туберкулез сопряжено с риском накопления не выявленных источников инфекции, ростом доли больных, выявленных на поздних стадиях заболевания, тяжело поддающихся лечению, осложнением эпидемиологической ситуации по туберкулезу в целом среди населения области, а так же среди детей. На фоне эпидемиологически стабильной ситуации по туберкулезу проблема снижения настороженности населения к социально-опасному заболеванию и отказы от иммунизации детей может иметь негативные последствия», — отмечают в Роспотребнадзоре.

С 24 марта по 24 апреля 2024 года на территории Липецкой области пройдёт месячник по борьбе с туберкулезом. С 25 по 29 марта будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики и выявления туберкулезной инфекции. Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области: (4742) 30-88-57, в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: (4742) 30-86-54, в Липецкий областной противотуберкулезный диспансер:  (4742) 55-22-18, 55-22-40.
туберкулёз
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
во сновном
45 минут назад
каждый 3-й заболевший, из табора, так как они спят на полу, а там сквозняки и холод! у них кроватей в принципе нет!
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Гость
сегодня, 11:38
В городе весь асфальт заплёван соплями! Скоро это всё высохнет и вместе с заводской и песочной пылью полетит в воздух. Дышите, товарищи!!!
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Человек
сегодня, 10:42
Они должны быть только изолированы
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Zov181
сегодня, 10:25
Туберкулез сложно но лечится, смертельно опасно когда он протекает на фоне ВИЧ.
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