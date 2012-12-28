В Лев-Толстовском районе похоронили участника СВО

Сергею Васильеву было 25 лет.

Сегодня Лев-Толстовский район простился с участником специальной военной операции, уроженцем села Золотуха Cергеем Васильевым.«Сергей Васильев родился 12 февраля 1999 года. В ноябре 2023 года пошел добровольцем на военную службу в зону проведения специальной военной операции. Погиб 11 марта 2024 года в ходе выполнении специальных боевых задач», — сообщил в своём официальном Telegram-канале глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.