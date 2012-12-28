64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Общество
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сегодня, 11:51
В Лев-Толстовском районе похоронили участника СВО
Сергею Васильеву было 25 лет.
«Сергей Васильев родился 12 февраля 1999 года. В ноябре 2023 года пошел добровольцем на военную службу в зону проведения специальной военной операции. Погиб 11 марта 2024 года в ходе выполнении специальных боевых задач», — сообщил в своём официальном Telegram-канале глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.