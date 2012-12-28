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1557
сегодня, 11:39
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На проспекте 60-летия СССР «Лада Приора» врезалась в автобус: пострадали два человека

20 марта автоинспекция зарегистрировала на дорогах Липецкой области 27 аварий. В двух из них пострадали люди.

Вечером среды на проспекте 60-летия СССР в Липецке 25-летний водитель «Лады Приоры» допустил наезд на стоящий автобус. В аварии получили травмы два пассажира «Приоры». Им оказали медицинскую помощь. 

В селе Долгоруково столкнулись грузовик «Ситрак» с 33-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2107м под управлением 23-летнего водителя. С места аварии были госпитализированы водитель «ВАЗа» и двое его пассажиров.

авария
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Комментарии (4)

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Сначала новые
й
сегодня, 14:00
Выделенные полосы давно нужны. Огороженные бетоном.
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Уч
сегодня, 13:15
Если смотреть, как расположен Октябрьский рынок, то это ул. Меркулова
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Павел
сегодня, 12:22
352 очень хорошо ездит. А вот в резались бы в 28 или 308к можно стоять час, а то и за час.
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777
сегодня, 11:48
Это ул. Меркулова а не проспект 60-лет СССР.
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