В Липецкой области автомобиль «Ауди» провалился под лёд: водитель взыскал с дорожников 164 326 рублей
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Происшествия
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На проспекте 60-летия СССР «Лада Приора» врезалась в автобус: пострадали два человека
20 марта автоинспекция зарегистрировала на дорогах Липецкой области 27 аварий. В двух из них пострадали люди.
В селе Долгоруково столкнулись грузовик «Ситрак» с 33-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2107м под управлением 23-летнего водителя. С места аварии были госпитализированы водитель «ВАЗа» и двое его пассажиров.
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