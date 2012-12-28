На проспекте 60-летия СССР «Лада Приора» врезалась в автобус: пострадали два человека

20 марта автоинспекция зарегистрировала на дорогах Липецкой области 27 аварий. В двух из них пострадали люди.



Вечером среды на проспекте 60-летия СССР в Липецке 25-летний водитель «Лады Приоры» допустил наезд на стоящий автобус. В аварии получили травмы два пассажира «Приоры». Им оказали медицинскую помощь.В селе Долгоруково столкнулись грузовик «Ситрак» с 33-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2107м под управлением 23-летнего водителя. С места аварии были госпитализированы водитель «ВАЗа» и двое его пассажиров.