Статистика: в феврале заметнее всего выросли цены на муку и сахар

Индекс потребительских цен в феврале в Липецкой области составил 100,75%, а в целом за два месяца потребительские цены выросли на 1,6%, сообщает Липецкстат.



Так, продовольственные товары в феврале подорожали на 0,94%, а в целом с начала года — на 1,96%. На 3% выросли цены на муку и сахар. Сыры, овощные консервы, мясные субпродукты, мороженое, масло и жиры, молоко и молочная продукция, рыбопродукты, кондитерские изделия, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, мясные консервы, кофе, говядина, фруктово-ягодные консервы подорожали на 1-2%. Вместе с тем цены на мясо птицы снизились на 2%, картофель, макаронные и крупяные изделия — на 1%.Цены на непродовольственные товары в феврале подорожали на 0,52%, по сравнению с декабрем 2023 года — на 0,95%. В этой группе товаров ювелирные изделия и предметы садоводства стали дороже на 3%, металлическая посуда – на 2%, полотенца, чулочно-носочные изделия, школьно-письменные принадлежности, ткани, трикотажные изделия, обувь, мебель, галантерейные изделия, телерадиотовары, медицинские товары, парфюмерно-косметические товары, печатные издания, бумажно-беловые товары, игрушки — на 1%. Одновременно с этим снизились цены на средства связи, газовое моторное топливо — на 1%.Цены и тарифы на услуги в феврале увеличились на 0,8%, а в целом за два месяца – на 1,99%. Подорожала абонентская плата за доступ к сети Интернет на 7%, стоимость подписки на онлайн-видеосервисы — на 6%, городская телефонная связь — на 5%, услуги гостиниц и организаций культуры, посреднические и прочие услуги, услуги в сфере зарубежного туризма – на 3%, услуги профессионального обучения, физической культуры, услуги по ремонту жилищ — на 2%, медицинские услуги, услуги фотоателье, услуги страхования — на 1%. Вместе с тем экскурсионные услуги подешевели на 3%, ветеринарные — на 1%.