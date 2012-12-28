В Липецкой области автомобиль «Ауди» провалился под лёд: водитель взыскал с дорожников 164 326 рублей
64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Экономика
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вчера, 16:55
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Статистика: в феврале заметнее всего выросли цены на муку и сахар
Индекс потребительских цен в феврале в Липецкой области составил 100,75%, а в целом за два месяца потребительские цены выросли на 1,6%, сообщает Липецкстат.
Цены на непродовольственные товары в феврале подорожали на 0,52%, по сравнению с декабрем 2023 года — на 0,95%. В этой группе товаров ювелирные изделия и предметы садоводства стали дороже на 3%, металлическая посуда – на 2%, полотенца, чулочно-носочные изделия, школьно-письменные принадлежности, ткани, трикотажные изделия, обувь, мебель, галантерейные изделия, телерадиотовары, медицинские товары, парфюмерно-косметические товары, печатные издания, бумажно-беловые товары, игрушки — на 1%. Одновременно с этим снизились цены на средства связи, газовое моторное топливо — на 1%.
Цены и тарифы на услуги в феврале увеличились на 0,8%, а в целом за два месяца – на 1,99%. Подорожала абонентская плата за доступ к сети Интернет на 7%, стоимость подписки на онлайн-видеосервисы — на 6%, городская телефонная связь — на 5%, услуги гостиниц и организаций культуры, посреднические и прочие услуги, услуги в сфере зарубежного туризма – на 3%, услуги профессионального обучения, физической культуры, услуги по ремонту жилищ — на 2%, медицинские услуги, услуги фотоателье, услуги страхования — на 1%. Вместе с тем экскурсионные услуги подешевели на 3%, ветеринарные — на 1%.
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