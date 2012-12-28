Верхняя часть Аргамаченского моста должна быть готова до конца лета

Открыть движение по мосту собираются к сентябрю.

Глава Ельца Евгений Боровских рассказал о ходе ремонтных работ на Аргамаченском мосту.«В настоящее время идет переустройство дорожного покрытия и пролетных строений моста. Частично заменены балки четырех пролетных строений, ведутся работы по замене подферменников, опорных частей и небольшая реконструкция ригелей, опор моста. Уже начинаются подготовительные работы по производству выравнивающего слоя, гидроизоляции моста и подготовка к асфальтированию. Работы ведутся в круглосуточном режиме, задействованы около 60 человек. Количество техники переменное, от 12 до 20 единиц», — отметил Евгений Боровских.Планируется, что до конца лета верхняя часть моста должна быть готова. Открыть движение по мосту собираются к сентябрю. А окончательно работы завершат к концу года.