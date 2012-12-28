64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона

А ещё одного мужчину всего за 20 минут развели на 203 тысячи рублей.

20 марта в полицию поступило несколько заявлений о крупных мошенничествах. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 64-летняя липчанка ещё с 14 по 15 февраля набрала кредитов и перевела на «безопасный счёт» 3,8 миллиона рублей. Но потом пришло время платить по кредитам, женщина поняла, что её обманули, и вчера она пришла в полицию.42-летний липчанин с декабря по март пытался заработать на инвестиционной площадке. В общей сложности он перевёл мошенникам 3 миллиона 710 тысяч рублей.57-летний мужчина 19 марта всего 20 минут общался по телефону с мошенниками и под предлогом предотвращения несанкционированного перевода средств сам отправил злоумышленникам 203 тысячи рублей.40-летний мужчина «готовил сани летом» и ранней весной решил купить бензокосу. Но покупка инструмента через сайт объявлений обернулась походом в полицию: мужчина остался и без косы, и без 23 тысяч рублей.В Добринском районе 41-летняя женщина одолжила написавшей ей в мессенджере знакомой 68 тысяч рублей. Деньги она перевела несмотря на то, что счёт был на другое имя. В результате оказалось, что аккаунтом распоряжались мошенники.А в Становлянском районе 35-летняя женщина с 13 по 15 марта решила через «Телеграм» заработать на бронировании номеров в отелях и перевела мошенникам 134 тысячи рублей.