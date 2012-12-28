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вчера, 17:44
26

64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона

А ещё одного мужчину всего за 20 минут развели на 203 тысячи рублей.

20 марта в полицию поступило несколько заявлений о крупных мошенничествах. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 64-летняя липчанка ещё с 14 по 15 февраля набрала кредитов и перевела на «безопасный счёт» 3,8 миллиона рублей. Но потом пришло время платить по кредитам, женщина поняла, что её обманули, и вчера она пришла в полицию.

42-летний липчанин с декабря по март пытался заработать на инвестиционной площадке. В общей сложности он перевёл мошенникам 3 миллиона 710 тысяч рублей.

57-летний мужчина 19 марта всего 20 минут общался по телефону с мошенниками и под предлогом предотвращения несанкционированного перевода средств сам отправил злоумышленникам 203 тысячи рублей.

40-летний мужчина «готовил сани летом» и ранней весной решил купить бензокосу. Но покупка инструмента через сайт объявлений обернулась походом в полицию: мужчина остался и без косы, и без 23 тысяч рублей.

В Добринском районе 41-летняя женщина одолжила написавшей ей в мессенджере знакомой 68 тысяч рублей. Деньги она перевела несмотря на то, что счёт был на другое имя. В результате оказалось, что аккаунтом распоряжались мошенники.

А в Становлянском районе 35-летняя женщина с 13 по 15 марта решила через «Телеграм» заработать на бронировании номеров в отелях и перевела мошенникам 134 тысячи рублей.
мошенничество
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
Адвокат Черный
вчера, 23:37
В 1005 раз говорю - на дурака не нужен нож !!!
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Справедливый
вчера, 23:33
Булгакова не читали - "НИКОГДА НЕ разговаривайте с незнакомцами !!! "
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Саша
вчера, 23:06
Гипнотические звонки )
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Сссс
вчера, 23:05
Как пенсионеру могут дать такие суммы кредитов?
Ответить
48
вчера, 22:48
Так радостно за людей, что столько не нужных денег.
Ответить
Владимир
вчера, 22:15
Все устали от этих глупых новостей
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Маски сброшены
вчера, 21:19
Правильно было бы писать : банковские аферисты обманули следующих граждан. Всем уже давно понятно, что банк в доле.
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Житель
вчера, 21:05
от куда у людей такие деньги?
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А может быть
вчера, 21:00
Потерпевшие с кредитами тоже в теме ?
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мнение
вчера, 20:34
Да всё нормально, все в теме, все в доле. Потом придёт беликов и все разрулит.
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