Липецкие спасатели вернули со льда на берег шагавших за раками второклассников

17 марта спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка фактически предотвратили трагедию: во время сезонного патрулирования водных объектов они заметили на льду реки Воронеж у сокольского пляжа двух мальчиков, которые направлялись к промоине.

Спасатели присоединились к рыбакам, пытавшимся остановить детей. Общими усилиями им удалось повернуть ребят к берегу, от которого они успели отойти уже метров на пятнадцать.— Бежать за ними было нельзя — лёд просто мог не выдержать веса взрослого человека. Пришлось обещать показать спасательное оборудование, — рассказал руководитель дежурной смены Денис Сундеев.На вопрос, зачем пошли на лёд, дети ответили, что искали раков. Второклассникам дали примерить спасательный жилет, разъяснили опасность выхода на лед и отправили по домам.«Русло рек во многих местах уже открыто. Лёд сохраняется пока в затонах, но с установлением устойчивых положительных температур также стремительно тает. В беду могут попасть не сознающие этого люди. Температура воды в водоемах области колеблется в районе +2 градуса, что критично для угодивших в полынью», — предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС и добавили, что по постановлению администрации города за выход на лед водоёмов при становлении и таянии льда предусмотрены штрафы.