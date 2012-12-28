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сегодня, 14:53
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Липецкие спасатели вернули со льда на берег шагавших за раками второклассников

17 марта спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка фактически предотвратили трагедию: во время сезонного патрулирования водных объектов они заметили на льду реки Воронеж у сокольского пляжа двух мальчиков, которые направлялись к промоине.

Спасатели присоединились к рыбакам, пытавшимся остановить детей. Общими усилиями им удалось повернуть ребят к берегу, от которого они успели отойти уже метров на пятнадцать. 

— Бежать за ними было нельзя — лёд просто мог не выдержать веса взрослого человека. Пришлось обещать показать спасательное оборудование, — рассказал руководитель дежурной смены Денис Сундеев. 

На вопрос, зачем пошли на лёд, дети ответили, что искали раков. Второклассникам дали примерить спасательный жилет, разъяснили опасность выхода на лед и отправили по домам. 

«Русло рек во многих местах уже открыто. Лёд сохраняется пока в затонах, но с установлением устойчивых положительных температур также стремительно тает. В беду могут попасть не сознающие этого люди. Температура воды в  водоемах области колеблется в районе +2 градуса, что критично для угодивших в полынью», — предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС и добавили, что по постановлению администрации города за выход на лед водоёмов при становлении и таянии льда предусмотрены штрафы. 

лед
спасатели
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Комментарии (5)

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Сначала новые
ттт
41 минуту назад
у детей мысли часто самыми причудливыми путями ходят, другой раз за "покемонами" на дерево полезут
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Животиков Володя
42 минуты назад
курить на работе в присутствии несовершеннолетних это нормально?
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Липчанин
44 минуты назад
Вот дома им дадут раков с лихвой
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Гостья
сегодня, 15:16
Теперь родители им покажут, где раки зимуют)))
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Здрасьте
сегодня, 15:01
За раками ? Зимой!?! Ну, это уже .. Хаха
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