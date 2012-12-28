На проспекте Победы выгорела квартира

Шесть пожаров зарегистрировано на территории Липецкой области за минувшие сутки.



Утром 21 марта на проспекте Победы, 95 в Липецке выгорела квартира. Огонь повредил ее на площади в 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Днем в поселке Красная Дубрава Грязинского района сгорело бесхозное строение, а вечером в селе Боринское Липецкого района горел мусор на 50 квадратных метрах. Еще одно возгорание отходов на открытой площади произошло в поселке Освобождение Задонского района. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.Ранним утром в Лебедяни огонь повредил обшивку фронтона жилого дома в переулке Каменном, а в поселке Лев-Толстой на улице Пушкина сгорела надворная постройка.