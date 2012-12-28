64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Происшествия
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сегодня, 10:01
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На проспекте Победы выгорела квартира
Шесть пожаров зарегистрировано на территории Липецкой области за минувшие сутки.
Днем в поселке Красная Дубрава Грязинского района сгорело бесхозное строение, а вечером в селе Боринское Липецкого района горел мусор на 50 квадратных метрах. Еще одно возгорание отходов на открытой площади произошло в поселке Освобождение Задонского района. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Ранним утром в Лебедяни огонь повредил обшивку фронтона жилого дома в переулке Каменном, а в поселке Лев-Толстой на улице Пушкина сгорела надворная постройка.
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