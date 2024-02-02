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36 минут назад

Горбатый мост у площади Революции перекроют наполовину в ночь на субботу

Движение по улице Советской будет осуществляться по временной схеме.

Это все же случилось: самый старый мост Липецка, горбатый или сталинский, перекрывают в ночь на субботу, 22 февраля. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что перекрытие назначалось на 10 февраля, но выяснилось, что прежде чем подрядчик начнет демонтировать мост 1948 года постройки, с него нужно вынести коммуникации ресурсоснабжающих организаций. По этой причине дату перекрытия сместили более чем на месяц.

Сейчас методом горизонтального бурения свои сети выносят электрики. Работу они завершат 25 марта. После этого свои сети перенесет «РВК-Липецк».

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Параллельно мостостроители Уваровской передвижной механизированной колонны № 22 начнут разбирать конструкции моста. Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», обещает, что сначала будет капитально обновлена одна часть моста, затем — вторая. Все это время для проезда по мосту в обе стороны будут свободны две полосы. Сначала те, что ближе к Комсомольскому пруду, затем — на противоположные. Автобусы поедут в объезд.

Напомним, что движении в сторону площади Мира автобусы № 6, 27, 30, 308к, 330 будут следовать по улицам Советской—Горького—Первомайской—Карла Марка и далее по маршрутам, а при движении в сторону улицы Плеханова автобусы № 2, 12, 39, 44, 315, 352 с улицы Советской свернут на улицу Горького, оттуда по улице Первомайской проследуют до площади Революции, откуда поедут далее по маршруту. У стадиона «Металлург» и у дома №1 по улице Первомайской организованы временные остановочные пункты.

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— Мы понимаем, что горожанами придется столкнуться с неудобствами при ограничении движения по улице Советской, поэтому постарались совместно с сетевыми организациями и подрядчиком минимизировать время перекрытия моста, — сообщили GOROD48 в мэрии.

МБУ «Управление благоустройства Липецка» уже провело ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью объездных дорог. На улице Первомайской установлены знаки, запрещающие парковку.
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