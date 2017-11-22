Происшествия

23 минуты назад

Ребенка изнасиловали при пьяном отце

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#изнасилование
Ребенка изнасиловали при пьяном отце

Девочке - 14 лет.

Вчера в одном из сел Усманского района 39-летний мужчина изнасиловал школьницу.

Преступление произошло в доме, где жила 14-летняя девочка.

По данным GOROD48, отец девочки в этот день получил зарплату. Он решил обмыть получку вместе со своим приятелем, гражданином одной из республик Средней Азии, которого он привел к себе домой. Пользуясь отсутствием дома жены, ушедшей с младшими детьми в гости к своей матери-пенсионерке, хозяин дома пригласил к столу своего товарища по работе. Когда мужчины выпили, глава семьи прилег отдохнуть и заснул. Воспользовавшись случаем, гастарбайтер изнасиловал школьницу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части третьей 131 статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающей уголовное наказание за изнасилование несовершеннолетней. Подозреваемый задержан. Он дал признательные показания. Из его слов следует, что решение удовлетворить свою страсть у него возникло внезапно. В настоящее время решается вопрос об его аресте, - сообщили GOROD48 в правоохранительных органах.
Фото: advite.com
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#изнасилование

Комментарии (2)

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Верующий

36 секунд назад
Решается вопрос об аресте? Вы че сметесь ? В наших домах ! Наших детей! Да и кто? Это к чему же мы пришли?
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ольга

51 секунду назад
посадите этого гастарбайтера в такую камеру где его кастрируют и отрубят кисти рук.
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