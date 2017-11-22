Общество

50 минут назад

У нескольких магазинов Липецка приостановлена лицензия на продажу алкоголя

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#алкоголь #спиртное
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У нескольких магазинов Липецка приостановлена лицензия на продажу алкоголя

Из-за неуплаты штрафа за продажу бутылки вина несовершеннолетней.

С сегодняшнего дня не могут торговать алкоголем в четырёх липецких магазинах на улице Стаханова, бульваре Шубина, улице Ульяны Громовой и площади Торговая. Причина – неоплаченный вовремя штраф.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, общество с ограниченной ответственностью задолжало бюджету 300 тысяч рублей. Такой штраф назначили обществу с ограниченной ответственностью за продажу бутылки вина несовершеннолетней. Штраф вовремя оплачен не был. В итоге за свою «нерасторопность» должник поплатился приостановкой лицензии на срок до устранения нарушения, то есть оплаты штрафа. Напоминаем, что в зоне риска находятся все лицензиаты, у которых образовалась задолженность по штрафам. На их оплату по закону отводится 60 дней.
394
#алкоголь #спиртное
3

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