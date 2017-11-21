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сегодня, 19:03
Липецкая вечЁрка: ДТП с маршруткой, новый обман и завидный заработок
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 21 ноября.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено аварии на проспекте 60 лет СССР.Там автомобиль "Крайслер" после столкновения с автобусом "ПАЗ" маршрута №343 выбросило с дороги.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про новый вид мошенничества. В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме заработка селян. Как рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев, в этом году в Липецкой области зарплата селян практически достигла 30 тысяч рублей.
Горячо в комментариях к новости про предложение запретить парковаться под окнами жилых домов. «Стоит запретить парковаться по окнами первых этажей. Предлагаю разработать закон, запрещающий автомобилистам в городской черте парковаться под окнами первых этажей и ближе 3 метров от жилых зданий».
Между тем, особо импонирует читателям описание обсуждения бюджета Липецка на 2018 год. Было бы очень смешно, если б не было так грустно.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено аварии на проспекте 60 лет СССР.Там автомобиль "Крайслер" после столкновения с автобусом "ПАЗ" маршрута №343 выбросило с дороги.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про новый вид мошенничества. В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме заработка селян. Как рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев, в этом году в Липецкой области зарплата селян практически достигла 30 тысяч рублей.
Горячо в комментариях к новости про предложение запретить парковаться под окнами жилых домов. «Стоит запретить парковаться по окнами первых этажей. Предлагаю разработать закон, запрещающий автомобилистам в городской черте парковаться под окнами первых этажей и ближе 3 метров от жилых зданий».
Между тем, особо импонирует читателям описание обсуждения бюджета Липецка на 2018 год. Было бы очень смешно, если б не было так грустно.