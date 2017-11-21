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Липчанам хотят запретить парковаться под окнами

23 1377
#парковка #автомобили #запрет #инициатива
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Липчанам хотят запретить парковаться под окнами

Авто мешают жильцам первых этажей.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Виктор Жуков предлагает интернет-сообществу поддержать его идею о запрете парковки под окнами первых этажей. Автор считает, что запрет стоит ввести во всем Липецке.

- Стоит запретить парковаться по окнами первых этажей. Предлагаю разработать закон, запрещающий автомобилистам в городской черте парковаться под окнами первых этажей и ближе 3 метров от жилых зданий, - уточняет свою позицию Виктор Жуков.

Предложение об ограничении парковки в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 19 декабря. Если к этому сроку идею поддержат свыше 500 пользователей, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.


23 1377
#парковка #автомобили #запрет #инициатива
2

Комментарии (24)

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Житель

1 секунду назад
Липчанин, а номер СНИПа можно озвучить? Или его ещё не придумали?
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сеня питерский

3 минуты назад
Под окнами первого этажа нельзя , а под окнами второго , третьего и последующих можно ??
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Михаил

4 минуты назад
Согласен на100%,все газоны закатали.
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АнтиАдепт

4 минуты назад
Каждому колхознику установить гидравлический подъёмник. И пускай у себя на балконах паркуют, придурки безгаражные.
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Адепт

7 минут назад
Мент, в ваших редах сначала бы навели порядок, а то только простой народ тока и умение обирать.
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Адепт

10 минут назад
А по-существу что бы закон этот вводить надо парковачные места сделать и никто порковаться не будет под окнами. Настроило домов притирку что даже на ближайших платных парковках места нету не говоря возле дома.
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Мент

15 минут назад
Правильно,купил машину купи гараж или ставь на стоянку.Двор это не автомобильная парковка.Придет время и наведут порядок!
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Адепт

15 минут назад
Александр , вас не кто не заставлял покупать квартиру на первом этаже. Это ваши проблемы.
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Житель

17 минут назад
Машины точно нет у автора петиции!!! Лучше бы создал петицию о том, что бы не занимали стоянку без выезда более недели, а то стоят мертвым грузом по месяцам
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Неавтофанат

18 минут назад
На Арбат мы приехали ночью, машину поставили на тротуаре прямо под окном. Выехать нам надо было в 5 утра. В окно высунулась бабушка и с мольбой "ради Бога, не ставьте здесь машину" попросила убраться. Поставили у посольства какой-то южноамериканской страны, там охрана в будке. Даёшь Липецку посольства всех развивающихся стран!
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