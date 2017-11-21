Общество
сегодня, 09:50
Липчанам хотят запретить парковаться под окнами
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Авто мешают жильцам первых этажей.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Виктор Жуков предлагает интернет-сообществу поддержать его идею о запрете парковки под окнами первых этажей. Автор считает, что запрет стоит ввести во всем Липецке.
- Стоит запретить парковаться по окнами первых этажей. Предлагаю разработать закон, запрещающий автомобилистам в городской черте парковаться под окнами первых этажей и ближе 3 метров от жилых зданий, - уточняет свою позицию Виктор Жуков.
Предложение об ограничении парковки в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 19 декабря. Если к этому сроку идею поддержат свыше 500 пользователей, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Стоит запретить парковаться по окнами первых этажей. Предлагаю разработать закон, запрещающий автомобилистам в городской черте парковаться под окнами первых этажей и ближе 3 метров от жилых зданий, - уточняет свою позицию Виктор Жуков.
Предложение об ограничении парковки в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 19 декабря. Если к этому сроку идею поддержат свыше 500 пользователей, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
23 1377
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