Общество

23 минуты назад

Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества

2 307
#мошенничество
Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества

В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе предлагается ввести номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это около 100 тысяч рублей. На втором этапе предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента, описывает схему мошенничества пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

2 307
#мошенничество

Комментарии (2)

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Липчанка

4 минуты назад
Это точно как нас всех УПФР "нагрел", так ни один мошенник не сможет. Мошенники - одного, трех - "нагреют", тут целая страна. То палочки то баллы, то начисления, то отчисления. УПФРу ничего не докажешь. Они всегда правы. Это узаконенный грабеж народа.
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злой обыватель

12 минут назад
Пенсионный Фонд уже раз пятьдесят за свое существование нае.ал народ. И ничего страшного. А с этими мошенниками не ПФ должен бороться, а прокуратура. Хотя мы знаем какие у нас прокуроры. Они только в футбол играют и старух сбивают насмерть.
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