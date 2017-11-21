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Двух девочек сбили в Липецке
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.
В Елецком районе в 9.10 на автодороге Орел – Тамбов произошло столкновение автомобилей «Мерседес» под управлением 61-летнего водителя и «Лада-Калина» под управлением 29-летней женщины, которая с травмой была доставлена в больницу.
В Липецке на улице Ильича 54-летний водитель автобуса на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух девочек 11-ти и 4-х лет, которые были доставлены в больницу, и после оказания помощи отпущены.
В Ельце на улице Пушкина 42-летняя женщина, управляя «Волгой», на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 65-летнего мужчину, который был госпитализирован.
В Липецке в на улице Пушкина 41-летний водитель «Шевроле» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 67-летнюю женщину, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
В Добровском районе на 43 км автодороги Липецк – Чаплыгин водитель автомобиля «Дэу-Нексия» при выезде со второстепенной дороги на главную не справился с управлением автомобилем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигающемся во встречном направлении автомобилем «Мерседес», под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Дэу-Нексия» и два пассажира госпитализированы в медицинское учреждение.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 842 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, неиспользование ремней безопасности – 59, превышение скорости – 325, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 63.
Надежда
таксист
кэп
Елена
Ххх
Сергей 13
Капец