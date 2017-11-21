Происшествия

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Двух девочек сбили в Липецке

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#авария #ДТП
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Двух девочек сбили в Липецке

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 ноября в Липецке на улице  Краснозаводской 31-летний водитель «ВАЗ-2112» столкнулся с «Шевроле» под управлением 38-летнего мужчины. В результате водитель иномарки с травмой госпитализирован. А его 23-летний пассажир после оказания помощи отпущен.

В Елецком районе в 9.10 на автодороге Орел – Тамбов произошло столкновение автомобилей «Мерседес» под управлением 61-летнего водителя и «Лада-Калина» под управлением 29-летней женщины, которая с травмой была доставлена в больницу.

В Липецке на улице Ильича 54-летний водитель автобуса на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух девочек 11-ти и 4-х лет, которые были доставлены в больницу, и после оказания помощи отпущены.

В Ельце на улице Пушкина 42-летняя женщина, управляя «Волгой», на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 65-летнего мужчину, который был госпитализирован.

В Липецке в на улице Пушкина 41-летний водитель «Шевроле» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 67-летнюю женщину, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

В Добровском районе на 43 км автодороги Липецк – Чаплыгин водитель автомобиля «Дэу-Нексия» при выезде со второстепенной дороги на главную не справился с управлением автомобилем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигающемся во встречном направлении автомобилем «Мерседес», под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Дэу-Нексия» и два пассажира госпитализированы в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 842 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, неиспользование ремней безопасности – 59, превышение скорости – 325, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 63.




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#авария #ДТП
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Комментарии (7)

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Надежда

15 минут назад
На трактором редко какой водитель пропустит пешехода на зебре, а если остановится то идущая за ним машина обгоняет,так что лучше пропустить ,а тагда уж пешеход. Контроля ни какого и ответственности
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таксист

29 минут назад
да нет,Гаишники тут ни при чем,вот вчера в час ночи ехал в сторону Грязей по ул.З.Космодемьянской,впереди меня ехал автобус желто-зеленый,дождь ливень,видимость ноль,на дороге одни пешеходные переходы,так он топил 85 км.ч до проходных аглофабрики,это что гаишники виноваты?Это отморозок водитель автобуса,и таких там 90 процентов,я не гаишник и не заступаюсь за них,но вот вам типичный пример !
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кэп

сегодня, 10:02
Ххх, панасович
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Елена

сегодня, 10:00
Люди! Вы, что с ума посходили?
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Ххх

сегодня, 09:44
Кто такой понослоник?
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Сергей 13

сегодня, 09:30
Капец, их шо,Понослоник лично давит?И он за каждого осла отвечать должен?Не нужно так громко стонать,если Вас от кормушки оторвали.
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Капец

сегодня, 09:19
Каждый день детей давят. Молоканов, гоните Понослоника в шею.
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