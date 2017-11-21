Двух девочек сбили в Липецке

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 ноября в Липецке на улице Краснозаводской 31-летний водитель «ВАЗ-2112» столкнулся с «Шевроле» под управлением 38-летнего мужчины. В результате водитель иномарки с травмой госпитализирован. А его 23-летний пассажир после оказания помощи отпущен.

В Елецком районе в 9.10 на автодороге Орел – Тамбов произошло столкновение автомобилей «Мерседес» под управлением 61-летнего водителя и «Лада-Калина» под управлением 29-летней женщины, которая с травмой была доставлена в больницу.

В Липецке на улице Ильича 54-летний водитель автобуса на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух девочек 11-ти и 4-х лет, которые были доставлены в больницу, и после оказания помощи отпущены.

В Ельце на улице Пушкина 42-летняя женщина, управляя «Волгой», на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 65-летнего мужчину, который был госпитализирован.

В Липецке в на улице Пушкина 41-летний водитель «Шевроле» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 67-летнюю женщину, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

В Добровском районе на 43 км автодороги Липецк – Чаплыгин водитель автомобиля «Дэу-Нексия» при выезде со второстепенной дороги на главную не справился с управлением автомобилем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигающемся во встречном направлении автомобилем «Мерседес», под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Дэу-Нексия» и два пассажира госпитализированы в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 842 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, неиспользование ремней безопасности – 59, превышение скорости – 325, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 63.