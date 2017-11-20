Липецкая вечЁрка: замена проездных, автохудожества и шоу Лолиты

Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 20 ноября.



Больше всего внимания липчане уделили подробностям скандала после шоу на Первом канале. Блогер обнаружил там обман: «22 октября было шоу на Первом "Я могу" , где участником был Тимур Иоселиани из Липецка , утверждает, что феноменальная памятью и может запомнить практически любую информацию. Берется за одну минуту запомнить всех зрителей, а затем среди 200 фотографий найти 10 снимков присутствующих в зале».



Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про замену проездных . Председатель городского департамента транспорта Александр Алынин рассказал о планах замены транспортных карт старого образца, эмитированных МУПом "ЛГТК", на карты, выпускаемые ОКУ "Агентство автомобильного транспорта Липецкой области".



Активный отклик получила заметка насчет автохудожеств. "На капоте красуется мужской половой орган . Интересно, кому так навредил хозяин?!", спрашивает пользователь "Вконтакте".



Живое обсуждение развернулось по теме ремонта моста. Реконструкция и усиление Петровского моста через реку Воронеж и подходов к нему стартуют уже этой зимой. Завершить проект намерены к 25 декабря 2018 года.



Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвала новость про шоу Лолиты. Лолита закурила сама и предложила зрителям из первого ряда зала во время концерта, состоявшегося накануне. Социальные сети гостей шоу полны записей с курящей Лолитой. Но наказывать никто никого не собирается.





