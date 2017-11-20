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Липецкая вечЁрка: замена проездных, автохудожества и шоу Лолиты
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 20 ноября.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям скандала после шоу на Первом канале. Блогер обнаружил там обман: «22 октября было шоу на Первом "Я могу" , где участником был Тимур Иоселиани из Липецка, утверждает, что феноменальная памятью и может запомнить практически любую информацию. Берется за одну минуту запомнить всех зрителей, а затем среди 200 фотографий найти 10 снимков присутствующих в зале».
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про замену проездных. Председатель городского департамента транспорта Александр Алынин рассказал о планах замены транспортных карт старого образца, эмитированных МУПом "ЛГТК", на карты, выпускаемые ОКУ "Агентство автомобильного транспорта Липецкой области".
Активный отклик получила заметка насчет автохудожеств. "На капоте красуется мужской половой орган. Интересно, кому так навредил хозяин?!", спрашивает пользователь "Вконтакте".
Живое обсуждение развернулось по теме ремонта моста. Реконструкция и усиление Петровского моста через реку Воронеж и подходов к нему стартуют уже этой зимой. Завершить проект намерены к 25 декабря 2018 года.
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвала новость про шоу Лолиты. Лолита закурила сама и предложила зрителям из первого ряда зала во время концерта, состоявшегося накануне. Социальные сети гостей шоу полны записей с курящей Лолитой. Но наказывать никто никого не собирается.