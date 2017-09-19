В Липецке волна звонков о минировании остановилась

Пока что правоохранительные органы не комментируют информацию.

Волна звонков о заминированных зданиях в Липецке остановилась.

Получить официальный комментарий от правоохранительных структур по количеству объектов, подвергшихся «нападению телефонный террористов», пока что не представляется возможным.

В то же время стало известно, что ложная информация о минировании коснулась порядка десяти объектов. В их число вошли крупные торговые центры, гостиницы, железнодорожный вокзал. На данный момент все они проверяются кинологическими службами. Ни одного подтверждения о нахождении в зданиях взрывоопасных веществ нет.