Происшествия

44 минуты назад

В Липецке волна звонков о минировании остановилась

7 1790
#взрывное устройство
2
В Липецке волна звонков о минировании остановилась

Пока что правоохранительные органы не комментируют информацию.

Волна звонков о заминированных зданиях в Липецке остановилась.

Получить официальный комментарий от правоохранительных структур по количеству объектов, подвергшихся «нападению телефонный террористов», пока что не представляется возможным.

В то же время стало известно, что ложная информация о минировании коснулась порядка десяти объектов. В их число вошли крупные торговые центры, гостиницы, железнодорожный вокзал. На данный момент все они проверяются кинологическими службами. Ни одного подтверждения о нахождении в зданиях взрывоопасных веществ нет.

7 1790
#взрывное устройство
2

Комментарии (7)

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Правильный

9 минут назад
Антисоветчик, язык в опу и надеюсь за твой комент,тебя научат им работать!
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Irina

21 минуту назад
Ага , конечно .... Посадят на пару дней и всё !!!!
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Люся

22 минуты назад
Сейчас у меня под окнами, по- моему все спецслужбы города. Что-то случилось в административном здании ту «Европа» на советской…
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Антисоветчик

34 минуты назад
Рабочий день в ФСБ закончился. Завтра с утра, будут школы и ВУЗы. Это учения ФСБ. Не напрягайтесь
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Ни кто.

35 минут назад
Что за быдложопы, надеюсь их найдут и продлят им сроки, чтобы с зоны не названивали .
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Гость

38 минут назад
Найдут ,накажут и правильно сделают!
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Оксана Иванова

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