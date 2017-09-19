44 минуты назад
В Липецке волна звонков о минировании остановилась
Пока что правоохранительные органы не комментируют информацию.
Волна звонков о заминированных зданиях в Липецке остановилась.
Получить официальный комментарий от правоохранительных структур по количеству объектов, подвергшихся «нападению телефонный террористов», пока что не представляется возможным.
В то же время стало известно, что ложная информация о минировании коснулась порядка десяти объектов. В их число вошли крупные торговые центры, гостиницы, железнодорожный вокзал. На данный момент все они проверяются кинологическими службами. Ни одного подтверждения о нахождении в зданиях взрывоопасных веществ нет.
Правильный
Irina
Люся
Антисоветчик
Ни кто.
Гость
Оксана Иванова