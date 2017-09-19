Уникальный силач из Липецкого района за два дня установил два мировых рекорда

В селах Липецкой области еще остались настоящие богатыри.

Триумфально сложилась для липчан III Всемирная Олимпиада по гиревому спорту в белорусском Витебске. В активе наших земляков оказались титулы чемпионов мира, Европы и Азии, а также несколько мировых рекордов.

Всемирная Олимпиада – крупнейшее соревнование на планете, объединяющее несколько турниров самого высокого ранга. На этот раз в Белоруссию съехались более 400 силачей, представлявших три десятка стран мира – не только ближнее зарубежье, но и Италию, Германию, США.

Как обычно, солировал в нашей команде 62-летний Николай Грачев, единственный земляк, трижды занесенный в «Книгу рекордов Гиннеса». Житель Новой Деревни Липецкого района выступал среди спортсменов 60-64 лет в самой легкой весовой категории – до 55 кг. При этом вес самого атлета составляет всего 50 кг.

Со снарядом весом весом в 16 кг Грачев принял участие в так называемом гиревом троеборье, когда спортсмен без паузы сначала выступает в рывке, затем использует толчок, а завершает выступление в длинном цикле, когда гирю нужно поднимать не от груди, а от пола и до самого верха. На каждое упражнение дается по одной минуте, в течение которых можно по одному разу (один раз за упражнение) поменять руку.

Как рассказал GOROD48 Николай Грачев, в общей сложности он совершил в троеборье 76 подъемов гири, что принесло ему первое место. При этом уникальный силач улучшил мировой рекорд для своего возраста и веса – сразу на 16 подъемов.

Выступил Грачев и в чемпионатах мира и Европы. В зачет шло его выступление в рывке 32-килограммовой гири. Сельский силач за одну минуту взметнул снаряд вверх 17 раз, что принесло ему «золотые» медали обоих турниров. И вновь Грачев улучшил мировой рекорд – на этот раз на один подъем.

Отметим, что Николай Грачев – самый «рекордоемкий» спортсмен Липецкой области. За свою карьеру он около 250 раз (!) улучшая высшие мировые достижения в гиревом спорте и силовом троеборье.

Житель другого села – Борино Дмитрий Хахти в Витебске отличился в возрастной группе до 18 лет. В категории до 60 кг он завоевал «золотую» медаль чемпионата мира и в олимпийском двоеборье – за две минуты он поднял 16-килограммовую гирю (рывок+толчок) 61 раз. Второе «золото» Хахти завоевал в чемпионате Азии – рывком за пять минут Дмитрий поднял 16-килограммовую гирю 125 раз.

Липчане добавили колорита фестивалю. Но и кроме них на помост в Белоруссии выходили яркие спортсмены: например, мэр Витебска и самый возрастной участник – 93-летний спортсмен из Латвии, который поднимал гирю весов в 4 кг в течение одного часа. И совершил тысячу подъемов!