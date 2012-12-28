Ельчанину разрешили не возвращать банку долг по кредиту в 117 682 рубля

Был попущен срок исковой давности.

Елецкий городской суд рассмотрел иск профессиональной коллекторской организации «Феникс» к должнику по кредиту.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2011 году ельчанин взял в банке кредит, по которому образовалась задолженность в 117 682 рубля. Спустя 15 лет коллекторы обратились в суд и потребовали вернуть деньги.Заёмщик иск не признал, указав, что пропущен срок исковой давности. И суд встал на его сторону и отказал в удовлетворении требований банка: по Гражданскому кодексу общий срок исковой давности составляет три года, при этом течение срока исковой давности начинается со дня, когда банк узнал или должен был узнать о нарушении. Но коллекторы пошли в суд только в 2026 году.