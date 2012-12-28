Класс пожарной опасности в лесах понижен до первого уровня

Причина — дожди.

В Липецкой области класс пожарной опасности в лесах официально понизился до первого уровня.«Это связано с устойчивой дождливой погодой и прошедшими по всему региону осадками», — сообщает Лесопожарный центр.Ранее из-за сухой погоды уровень пожарной опасности в лесах на большинстве территории Липецкой области был выше. В центре Липецкой области (Липецк, Липецкий, Грязинский, Задонский, Добровский округа), на юге (Воловский, Добринский, Тербунский, Усманский, Хлевенский округа) и на западе области (город Елец и Долгоруковский, Елецкий, Измалковский, Краснинский, Становлянский округа) действовал II класс пожарной опасности. И только на севере Липецкой области (Лебедянский, Чаплыгинский, Данковский округа и Толстовский район ) и ранее действовал I класс пожарной опасности в лесах.С 1 апреля в Липецкой области открыт пожароопасный сезон. Информация о любом природном возгорании поступает в региональную диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства области. Эта служба находится в составе областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр».С помощью информационной системы дистанционного мониторинга лесного фонда, состоящей из 41 управляемой видеокамеры, региональная диспетчерская служба круглосуточно ведет сбор и учет информации о лесопожарной обстановке и координирует действия лесопожарных формирований. Камеры установлены на вышках сотовых операторов и на пожарно-наблюдательных вышках и имеют обзор в 360 градусов. В ближайшее время будут установлены ещё четыре такие камеры, что позволит охватить наблюдением большую площадь лесов области.