Общество

сегодня, 15:39

В Ельце проинспектировали «народные тропы» через рельсы

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#железнодорожный переезд
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В Ельце проинспектировали «народные тропы» через рельсы

С нарушителями проводили разъяснительные беседы

Сотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте провели рейдовые мероприятия на так называемых «народных тропах» вблизи железнодорожного вокзала Ельца. Пообщаться с гражданами вышли сотрудники ПДН, ППСП, а также с представитель Общественного совета при Елецком ЛО МВД России на транспорте - начальник вокзала Ельца.

Тем, кто переходил через железнодорожные пути в неустановленных местах, а также родителям с детьми полицейские разъясняли правила поведения на железной дороге и необходимость соблюдения мер личной безопасности при нахождении на объектах транспорта, а также вручали памятки «Правила поведения на железнодорожном транспорте», сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Напомним, накануне, в Ельце, на железнодорожном переезде  в районе улицы Нижний Затон, пьяный водитель застрял на железнодорожных рельсах, разбив при этом свой автомобиль "Нива".

425
#железнодорожный переезд
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