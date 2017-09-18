В Ельце проинспектировали «народные тропы» через рельсы

С нарушителями проводили разъяснительные беседы

Сотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте провели рейдовые мероприятия на так называемых «народных тропах» вблизи железнодорожного вокзала Ельца. Пообщаться с гражданами вышли сотрудники ПДН, ППСП, а также с представитель Общественного совета при Елецком ЛО МВД России на транспорте - начальник вокзала Ельца.

Тем, кто переходил через железнодорожные пути в неустановленных местах, а также родителям с детьми полицейские разъясняли правила поведения на железной дороге и необходимость соблюдения мер личной безопасности при нахождении на объектах транспорта, а также вручали памятки «Правила поведения на железнодорожном транспорте», сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Напомним, накануне, в Ельце, на железнодорожном переезде в районе улицы Нижний Затон, пьяный водитель застрял на железнодорожных рельсах, разбив при этом свой автомобиль "Нива".