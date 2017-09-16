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31-летнему липчанину прострелили голову у бара «Трибуна»

20 1528
#стрельба
2
31-летнему липчанину прострелили голову у бара «Трибуна»

Стрелявший пока не найден.

В Липецке сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета ведут поиск стрелка, который утром 14 сентября нанес огнестрельное ранение 31-летнему мужчине на улице Скороходова.

По данным GOROD48, выстрел прозвучал около 06.00 у бара «Трибуна». Пуля попала в голову липчанина - его госпитализировали в Областную больницу №2.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). 

Раненый мужчина принадлежит к армянской диаспоре города.
20 1528
#стрельба
2

Комментарии (20)

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Сергей 13

6 минут назад
Против "Матильды"по всей России РПЦ возмущается,а то,что через дом пивная,-это всех устраивает.Дебилы в Липецке машины жгут,а нужно жечь эти гадюшники.А алкаши,-это сплошной интернационал,национальность не принципиальна.
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Царь

7 минут назад
Азера торгаши и геи. Армяне сила.
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ужас

12 минут назад
теперь эти армяне быстрее найдут стрелка чем милиция! У нас в Липецке одни приезжие из Казахстана, Армении, и близь лежащих деревень! основная часть из них работает на НЛМК. Поэтому наш город и считается БЫДЛОГРАД!
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Резидент

17 минут назад
Липчанин не может принадлежать к армянской диаспоре :)
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Не хрен ехать к нам

17 минут назад
Ведут себя чурбаны как дома, депортировать чмырей всех к чертовой матери, ещё следствие ведут(((( конечно, если бы русского ранили, свалили бы на пьянку
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Резидент

19 минут назад
Закрыть бы этот гадюшник. З
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пто

21 минуту назад
там в кондитерской у Металлурга сидит какой-то Овик гнет пальцы типа всех Воров в россии знает и авторитет крутой
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1

24 минуты назад
Опять армянские разборки. Уже давно пора их всех депортировать обратно на гору Арарат, пусть собирают бананы
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Факт

26 минут назад
Русского пристрелили бы и искать никто не стал
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Азер

27 минут назад
Всех перестреляю ублюдков
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