31-летнему липчанину прострелили голову у бара «Трибуна»

Стрелявший пока не найден.

В Липецке сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета ведут поиск стрелка, который утром 14 сентября нанес огнестрельное ранение 31-летнему мужчине на улице Скороходова.



По данным GOROD48, выстрел прозвучал около 06.00 у бара «Трибуна». Пуля попала в голову липчанина - его госпитализировали в Областную больницу №2.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").



Раненый мужчина принадлежит к армянской диаспоре города.

