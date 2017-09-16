Происшествия
сегодня, 13:04
31-летнему липчанину прострелили голову у бара «Трибуна»
Стрелявший пока не найден.
В Липецке сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета ведут поиск стрелка, который утром 14 сентября нанес огнестрельное ранение 31-летнему мужчине на улице Скороходова.
По данным GOROD48, выстрел прозвучал около 06.00 у бара «Трибуна». Пуля попала в голову липчанина - его госпитализировали в Областную больницу №2.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Раненый мужчина принадлежит к армянской диаспоре города.
По данным GOROD48, выстрел прозвучал около 06.00 у бара «Трибуна». Пуля попала в голову липчанина - его госпитализировали в Областную больницу №2.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Раненый мужчина принадлежит к армянской диаспоре города.
Сергей 13
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