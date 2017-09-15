Общество

сегодня, 18:39

Топиарные фигуры из Липецка покоряют Россию

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#топиарные фигуры
Топиарные фигуры из Липецка покоряют Россию

В Брянске установлен топиарный медведь

Следующим городом после Самары, где установлены топиарные фигуры футболиста и матрешек работы липецких дизайнеров, стал Брянск.

Как сообщают брянские СМИ, на улице Дуки был установлен зеленый медведь из газонной травы, работы липецких умельцев.

Топиарную фигуру привезли из Липецка и установили за счет брянского мецената.

Фото: www.bryansk.aif.ru



2 479
#топиарные фигуры

Комментарии (2)

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Ольга

49 минут назад
Здорово конечно, очень рада что в Брянске есть такая фигура)))) А почему в Липецке нет ничего подобного?(((
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гость я

сегодня, 19:01
Какая прелесть! Но не для наших дикарей - обязательно все разорят, а то и украсть попробуют.
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