Общество
сегодня, 18:39
Топиарные фигуры из Липецка покоряют Россию
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В Брянске установлен топиарный медведь
Следующим городом после Самары, где установлены топиарные фигуры футболиста и матрешек работы липецких дизайнеров, стал Брянск.
Как сообщают брянские СМИ, на улице Дуки был установлен зеленый медведь из газонной травы, работы липецких умельцев.
Топиарную фигуру привезли из Липецка и установили за счет брянского мецената.
Фото: www.bryansk.aif.ru
Как сообщают брянские СМИ, на улице Дуки был установлен зеленый медведь из газонной травы, работы липецких умельцев.
Топиарную фигуру привезли из Липецка и установили за счет брянского мецената.
Фото: www.bryansk.aif.ru
2 479
Ольга
гость я