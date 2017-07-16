В Липецкую область возвращается сухая погода

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 11-16 градусов тепла, днем +20 +25.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

День 17 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 7 градусов тепла.