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сегодня, 11:35

В Липецкую область возвращается сухая погода

1 533
#тепло
В Липецкую область возвращается сухая погода

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 11-16 градусов тепла, днем +20 +25.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

День 17 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 7 градусов тепла.

 

1 533
#тепло

Комментарии (1)

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юля

34 минуты назад
интересно надолго ли
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