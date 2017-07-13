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«Макдональдс» должен москвичке 300 тысяч за выбитые зубы
Суд взыскал с компании 300 тысяч руб в пользу женщины, упавшей на скользком полу в одном из ресторанов сети
Замоскворецкий суд Москвы в четверг взыскал 300 тыс. рублей с компании «Макдоналдс» в пользу женщины, которая упала на скользком полу в одном из ресторанов сети быстрого питания и выбила два зуба, - сообщают "Известия".
Истица, зайдя в закусочную, потеряла равновесие на скользком полу и упала, потеряв при этом два зуба. Сама она посчитала, что физические и моральны травмы возместят 900 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил исковое заявление лишь частично.
При этом юрист "Макдональдса" счел иск необоснованным. Он утверждал, что в момент инцидента в ресторане быстрого питания была установлена специальная табличка с предупреждением, что пол мокрый и надо соблюдать осторожность.
Прокуратура же иск женщины поддержала, но при этом сочла, что она запросила слишком большую компенсацию. При этом прокурор отметил, что компания "Макдональдса" недобросовестно исполнила свои обязанности по обеспечению безопасности посетителей.
Истица, зайдя в закусочную, потеряла равновесие на скользком полу и упала, потеряв при этом два зуба. Сама она посчитала, что физические и моральны травмы возместят 900 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил исковое заявление лишь частично.
При этом юрист "Макдональдса" счел иск необоснованным. Он утверждал, что в момент инцидента в ресторане быстрого питания была установлена специальная табличка с предупреждением, что пол мокрый и надо соблюдать осторожность.
Прокуратура же иск женщины поддержала, но при этом сочла, что она запросила слишком большую компенсацию. При этом прокурор отметил, что компания "Макдональдса" недобросовестно исполнила свои обязанности по обеспечению безопасности посетителей.