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57
32 минуты назад
5

Итоги недели: цены

На рынке дорожают овощи, а в магазинах остановились цены на яйца.

Подошла к концу очередная неделя и мы, как обычно, изучили изменения цен на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Наша корзина дешевых продуктов за неделю подорожала на 28 рублей 84 копейки.



Дорогая корзина также увеличилась в цене — на 45 рублей.



Обе корзины прибавили в цене в основном из-за овощей.

В одном из магазинов мы обнаружили удивительно дешевый белый хлеб — всего за 13 рублей 40 копеек. Любопытно, что еще в 2013 году «Российская газета» — печатный орган правительства страны, сообщала, что качественный хлеб не может стоить меньше 50 рублей



Опасения о том, что к Пасхе подорожают яйца, пока не имеют под собой оснований. В магазинах цены не изменились. Правда, на Центральном рынке исчезли дешевые яйца по 65 рублей за десяток.

Похоже, магазинные менеджеры перестарались со скидками. Мы увидели 800-граммовую пачку пшена за 59 рублей 99 копеек с 40%-й скидкой. То есть килограмм без скидки стоит больше 126 рублей? Такого дорого пшена мы еще ни разу не встречали!



В овощных рядах Центрального рынке не оказалось капусты старого урожая.

— С оптовой базы не подвезли, — сказали нам продавщицы.



Вот и верь им потом, что торгуют только своим, с огорода. Зато капусты нового урожая полно на прилавках тех, кто честно признается, что предлагает привозной товар. Цены на молодую капусту кусаются: от 100 до 150 рублей за килограмм.



На рынке полно клубники, ее предлагают и по 500, и по 750 рублей. На вид та, что подешевле, ничем не отличается от дорогой. Пробовать крупные ягоды не дают.



А в магазинах мы обратили внимание на объявления с приглашением студентов подработать: «Зарабатывай, учись, развивайся», принимают без экзаменов.
цены
дороже/дешевле
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Наталья
12 минут назад
Опять с этими яйцами! Они уже никогда не подешевеют! И всё подорожало,не только яйца,и также больше ничего не подешевеют! Не для этого поднимают цены,чтобы их потом опускать!
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кит
18 минут назад
все таки дорожают корзины, так по 30 руб. каждую неделю !
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Владимир
20 минут назад
Рубрика для нытья о плохой жизни любителям ныть .
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Внушаемый
16 минут назад
А у Вас какая рубрика ? Или тоже эта же ?
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Гагарин
23 минуты назад
Остановите земля я сойду...
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