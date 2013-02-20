«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
«Маме шестерых детей смотреть неприятно» - Евгения Уваркина пришла в ужас от видео с избиениями людей
Общество
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32 минуты назад
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Итоги недели: цены
На рынке дорожают овощи, а в магазинах остановились цены на яйца.
Наша корзина дешевых продуктов за неделю подорожала на 28 рублей 84 копейки.
Дорогая корзина также увеличилась в цене — на 45 рублей.
Обе корзины прибавили в цене в основном из-за овощей.
В одном из магазинов мы обнаружили удивительно дешевый белый хлеб — всего за 13 рублей 40 копеек. Любопытно, что еще в 2013 году «Российская газета» — печатный орган правительства страны, сообщала, что качественный хлеб не может стоить меньше 50 рублей.
Опасения о том, что к Пасхе подорожают яйца, пока не имеют под собой оснований. В магазинах цены не изменились. Правда, на Центральном рынке исчезли дешевые яйца по 65 рублей за десяток.
Похоже, магазинные менеджеры перестарались со скидками. Мы увидели 800-граммовую пачку пшена за 59 рублей 99 копеек с 40%-й скидкой. То есть килограмм без скидки стоит больше 126 рублей? Такого дорого пшена мы еще ни разу не встречали!
В овощных рядах Центрального рынке не оказалось капусты старого урожая.
— С оптовой базы не подвезли, — сказали нам продавщицы.
Вот и верь им потом, что торгуют только своим, с огорода. Зато капусты нового урожая полно на прилавках тех, кто честно признается, что предлагает привозной товар. Цены на молодую капусту кусаются: от 100 до 150 рублей за килограмм.
На рынке полно клубники, ее предлагают и по 500, и по 750 рублей. На вид та, что подешевле, ничем не отличается от дорогой. Пробовать крупные ягоды не дают.
А в магазинах мы обратили внимание на объявления с приглашением студентов подработать: «Зарабатывай, учись, развивайся», принимают без экзаменов.
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