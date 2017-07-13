Общество

сегодня, 13:55

Многочасовая пробка на площади Победы вызвана ремонтными работами

12 1300
#ремонтные работы
1
Многочасовая пробка на площади Победы вызвана ремонтными работами

На улице Терешковой ведется замена приемных решеток ливневой канализации.

Уже около двух часов затруднен проезд по площади Победы в Липецке.  Кольцо на площади стоит во всех направлениях. Перегружена транспортом и улице Терешковой.

Причиной пробки стали ремонтные работы - на улице Терешковой ведется замена решеток ливневой канализации. Строительная техника и барьеры безопасности заняли одну из полос движения.




img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
12 1300
#ремонтные работы
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липецк ВСЕ ДЛЯ ППС

20 минут назад
задолбал мер и его воруги чиновники вставайте в 3 и меняйти как в европе гнать такую власть тока бордюры меняют на нородные деньги
ответить

Он

27 минут назад
Уберите остановки у Центрального рынка. Маршрутки вытворяют черте-что!!! Раскорячится и перекрывает 1,5 полосы. Подумайте, реально, куда перенести остановки или расширяйте на одну полосу и делайте ее выделенкой для автоБесов... А дорогу вокруг рынка надо сделать односторонней. Направление движения от пл.Победы в сторону Папина, мать вашу...
ответить

Светский

28 минут назад
Суки,рассветает в 4 утра,нвчинайте работать. А не среди рабочего дня,падлы. От Ц.Рынка до Терешковой ехал 30 минут.
ответить

БА

35 минут назад
Только приехал оттуда. Жопа жопная. 23 минуты ехал от перекрестка Горького и Советской до светофора перед пл.Победы. И 14 минут до поворота на Центральный рынок. Ремонтных работ не видел. Народ психует, матерится. Надо что то делать с этим. Алло, тербунаторыыыы!!!
ответить

логика

45 минут назад
вранье все...кольцо стоит не из-за ремонтных работ (хотя лучше бы ночью делали, да) ...рядом с Первомайской авария..
ответить

Все

46 минут назад
Через жопу мэр делает.
ответить

1

47 минут назад
закатали асфальт, а потом опять его расковыряли, кое как залепят потом... а по логике, надо было сначала решетки поменять, а потом асфальт ложить, чтобы в итоге все было ровно и красиво
ответить

А ГДЕ

47 минут назад
Г и б д д шники мать вашу.
ответить

кокс

51 минуту назад
элементарное неуважение друг к другу на горлышках кольца пл победы отсюда и заторы
ответить

Город48.

59 минут назад
Вот результат отмены выборов мера! Привезли колхозного дибила и полный пипец.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Сроки строительства новой школы посчитали неразумными
#школа #тендер #суд
1
Сроки строительства новой школы посчитали неразумными

38 минут назад

Общество
Липчане шокированы ржавой водой
#вода #ЖКХ
1
Липчане шокированы ржавой водой

52 минуты назад

Общество
Липецку «пора выходить из диких времён»
#мусор #опрос
2
Липецку «пора выходить из диких времён»

сегодня, 14:13

Общество
Наш редакционный «Ревизорро» выяснил, где в Липецке продают свежие продукты
Наш редакционный «Ревизорро» выяснил, где в Липецке продают свежие продукты

сегодня, 14:09

Общество
В Ельце неправильно торговали успокоительным для котов
#животные #торговля
В Ельце неправильно торговали успокоительным для котов

сегодня, 13:56

Общество
Липчане пройдут 30 километров
#туризм #поход
Липчане пройдут 30 километров

сегодня, 13:14

Общество