Многочасовая пробка на площади Победы вызвана ремонтными работами

На улице Терешковой ведется замена приемных решеток ливневой канализации.

Уже около двух часов затруднен проезд по площади Победы в Липецке. Кольцо на площади стоит во всех направлениях. Перегружена транспортом и улице Терешковой.



Причиной пробки стали ремонтные работы - на улице Терешковой ведется замена решеток ливневой канализации. Строительная техника и барьеры безопасности заняли одну из полос движения.









