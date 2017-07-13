Общество
сегодня, 13:55
Многочасовая пробка на площади Победы вызвана ремонтными работами
12 1300
На улице Терешковой ведется замена приемных решеток ливневой канализации.
Уже около двух часов затруднен проезд по площади Победы в Липецке. Кольцо на площади стоит во всех направлениях. Перегружена транспортом и улице Терешковой.
Причиной пробки стали ремонтные работы - на улице Терешковой ведется замена решеток ливневой канализации. Строительная техника и барьеры безопасности заняли одну из полос движения.
Причиной пробки стали ремонтные работы - на улице Терешковой ведется замена решеток ливневой канализации. Строительная техника и барьеры безопасности заняли одну из полос движения.
12 1300
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